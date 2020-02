Η Κίνα, έχει λάβει τα αυστηρότερα μέτρα καταπολέμησης του Corona Virus 🦠. Η πρεσβεία της Κίνας στην Ελλάδα και το Υπουργείο Υγείας είναι σε συνεχή επικοινωνία και χαίρομαι ιδιαιτέρως που ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί κανένα κρούσμα στην Ελλάδα. Εύχομαι υγεία σε όλους και κατανόηση ότι στο 1,4 δις εκατομμύρια πληθυσμό της Κίνας πόσα είναι τα κρούσματα και πόσα τα μέτρα για την αντιμετώπιση του ιού. Και κάτι τελευταίο ΟΧΙ δεν τρώμε όλοι οι Κινέζοι περίεργα ζώα. Τώρα εάν 1 στους 10.000 κάντε μόνοι σας την αναλογία στο 1,4 δις εκατομμύρια πληθυσμό. Ας ευχηθούμε υγεία, θα τα καταφέρουμε και στην Κίνα και στην Ελλάδα. Ευχαριστώ την συνέντευξη της @synthiasapika #wuhanjiayou #中国 #武汉 #加油 #health #greece #interview #希腊 #雅典 #华人 #海外华人 #中国人

