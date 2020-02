Η ελληνική πλευρά έκανε χρήση δακρυγόνων και σήμερα το πρωί προσπαθώντας να αποτρέψει τη ροή των μεταναστών και προσφύγων, οι οποίοι όμως δηλώνουν πως φοβούνται να πάνε πίσω.

Βίντεο από τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο σημείο ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο δημοσιογράφος του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel, Γιώργος Χρηστίδης.

#Evros this morning: hundreds of migrants and refugees remain stuck at Kastanies crossing point Tear gas deterrence by Greek authorities continues when they get too close to police cordon Refugee who shot this video says they are afraid to go back, intend to stay pic.twitter.com/wwL32OIGD1

