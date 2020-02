Στον Έβρο μεταβαίνει σύμφωνα με πληροφορίες η ηγεσία του υπουργείου εθνικής άμυνας. Στα σύνορα θα μεταβούν οι κ.κ. Παναγιωτόπουλος, Στεφανής, Φλώρος και στρατηγοί.

Οι περίπου 2.500 πρόσφυγες και μετανάστες που έχουν συρρεύσει από χθες στην περιοχή και βρίσκονται στην τουρκικά πλευρά επιχειρούν για μια ακόμη φορά αυτή την ώρα να περάσουν στην Ελλάδα.

Migrants continue to flow to the Turkish-Greek border

Σε εξέλιξη βρίσκεται πετροπόλεμος, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις που από χθες το απόγευμα ενισχύονται συνεχώς στην ελληνοτουρκική μεθόριο προσπαθούν να απωθήσουν τους πρόσφυγες και μετανάστες με δακρυγόνα, ώστε να μην περάσουν στο ελληνικό έδαφος.



"They have been met by volleys of tear gas."

Refugees have gathered at the Turkish-Greek border after authorities hinted that the path would be clear for people to cross into Europe there. @Stone_SkyNews says "clearly this was never the case".



