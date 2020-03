Ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης που βρίσκεται στην τουρκική πλευρά των συνόρων μετέδιδε σε ζωντανή μετάδοση τι συνέβαινε στο σημείο όπου ήταν συγκεντρωμένοι δεκάδες πρόσφυγες που προσπαθούσαν να περάσουν στην ελληνική πλευρά, την ώρα που η ελληνική αστυνομία έριχνε δακρυγόνα, προκειμένου να τους απωθήσει μ’ ένα εξ αυτών να πέφτει δίπλα στον δημοσιογράφο.

Ακόμα όπως μετέδωσε τα επεισόδια αναμένεται να συνεχιστούν καθώς έρχονται περισσότεροι πρόσφυγες από την ενδοχώρα της Τουρκίας.

Την ώρα που η Ελληνική Αστυνομία, με τη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων, δίνει «μάχη» στον Έβρο προκειμένου να μην περάσουν από τα σύνορα περισσότεροι από 1.200 μετανάστες και πρόσφυγες, φαίνεται πως η τουρκική πλευρά προχωρά σε προκλητικές ενέργειες.

Στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, ο πρόεδρος της Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Έβρου, Χρυσοβαλάντης Γιαλαμάς, ανέβασε φωτογραφίες από την ελληνοτουρκική μεθόριο σε δύο εκ των οποίων απεικονίζονται χημικά δακρυγόνα κατασκευασμένα στην Τουρκία όπως αναγράφεται πάνω τους. Πρόκειται για δακρυγόνα που φέρονται να έχουν πέσει στην ελληνική πλευρά των συνόρων και προκαλεί εύλογες απορίες για τη στάση των τουρκικών Αρχών.

Όπως αναφέρει ακόμα στην ανάρτηση του ο Χρυσοβαλάντης Γιαλαμάς: «Η προπαγάνδα των Τουρκικών δυνάμεων συνεχίζεται... Χημικά πριν λίγη ώρα εκτόξευσαν στην ελληνική πλευρά.. Συνεχίζουμε να κρατάμε δυνατά και με υψηλό ηθικό... Είμαστε και θα είμαστε στην πρώτη γραμμή φύλαξης των συνόρων της χώρας μας...»

Οι πρόσφυγες και μετανάστες που έχουν συρρεύσει από την Παρασκευή στην περιοχή και βρίσκονται στην τουρκικά πλευρά επιχειρούν να περάσουν στην Ελλάδα.

Η ελληνική πλευρά έκανε χρήση δακρυγόνων και το πρωί του Σαββάτου προσπαθώντας να αποτρέψει τη ροή των μεταναστών και προσφύγων, οι οποίοι όμως δηλώνουν πως φοβούνται να πάνε πίσω.

Βίντεο από τα όσα συνέβησαν στο σημείο ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο δημοσιογράφος του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel, Γιώργος Χρηστίδης.

#Evros this morning: hundreds of migrants and refugees remain stuck at Kastanies crossing point Tear gas deterrence by Greek authorities continues when they get too close to police cordon Refugee who shot this video says they are afraid to go back, intend to stay pic.twitter.com/wwL32OIGD1

— Giorgos Christides (@g_christides) February 29, 2020