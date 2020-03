Εικόνες ντροπής καταγράφηκαν στο λιμάνι Θερμής της Λέσβου, το μεσημέρι της Κυριακής. Βάρκα στην οποία επιβαίνουν περίπου 50 άτομα μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, έφτασε στο λιμάνι, με την ομάδα των συγκεντρωμένων κατοίκων, με ιαχές και χυδαίες ύβρεις να προσπαθεί να τους σπρώξει πίσω στα βαθιά.

Οι συγκεντρωμένοι προπηλάκισαν την επικεφαλής του γραφείου Λέσβου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Ακόμα επίθεση που δεν έμεινε σε λεκτικό επίπεδο δέχτηκαν φωτογράφοι και δημοσιογράφοι διεθών Μέσων, καθώς όπως φαίνεται οι "εξοργισμένοι" κάτοικοι δεν ήθελαν να καταγραφεί η δραστηριότητά τους.

I was attacked by fascists as locals try to push a boat of refugees that was in distress earlier away from the port of Thermi on #Lesvos. I am (kinda) ok, don’t worry - the refugees though are still sitting in the boat. Plastic bottles are thrown at them. #Europe2020 pic.twitter.com/BE00gc9pXB

— Michael Trammer (@mic_tra) March 1, 2020