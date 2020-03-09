Το υπουργείο Παιδείας ενημέρωσε τη λίστα με τα σχολεία που θα μείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους εξαιτίας του νέου κοροναϊού.
Το υπουργείο συνιστά στους πολίτες, λόγω των νέων δεδομένων που προκύπτουν συνεχώς και της διαρκούς επικαιροποίησης των μέτρων που λαμβάνονται προληπτικά για τον κοροναϊό, να επισκέπτονται τακτικά την ιστοσελίδα του, www.minedu.gov.gr
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής (βράδυ Δευτέρας, 9/3/20), τα σχολεία που αναστέλλουν τη λειτουργία τους και οι σχετικές ημερομηνίες, έχουν ως εξής:
Μέχρι 11/3
1ο ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
Μέχρι 12/3
105ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Μέχρι 13/3
- 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ
- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ
- 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
- 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
- 14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
- 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
- 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
- 11ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
- 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
- 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
Μέχρι 17/3
- 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
- 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
- 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Μέχρι 18/3
Όλες οι εκπαιδευτικές μονάδες σε Ηλεία, Αχαΐα και Ζάκυνθο
Μέχρι 23/3
- ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
- AMERICAN COMMUNITY SCHOOLS
- ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
- ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
- 49ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
- 20ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
- ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
- 40ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
- 22ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
- 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ
- ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ξ.Π
- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΟΥΣΙ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
- ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΛΥΚΕΙΟ
- ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ξ.Π
- ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
- 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
- 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
- 1ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
- 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
- 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
- 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
- 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
- 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
- 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
- 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
- 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΚΑ
- 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
- 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
- 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
- 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ
- 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
- 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
- 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΡΑΛΛΕΙΟΝ ΘΗΛΕΩΝ
- ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΡΑΛΛΕΙΟΝ ΘΗΛΕΩΝ
- 13ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
- 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
- 1ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ
- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ
- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ
- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟ ΨΥΧΙΚΟ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
- ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
Μέχρι 24/3
- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
- 1ο ΕΠΑΛ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
- 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
- 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
- ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
- 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ
- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ» ΠΕΥΚΗΣ
- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ» ΠΕΥΚΗΣ
- 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
- 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
- ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
- 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
- 2ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
- 40ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
- 65ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΚΑΡΡΑΣ