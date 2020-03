Στο βίντεο – ντοκουμέντο που ανέβασε η δημοσιογράφος της Bild, Λιάνα Σπυροπούλου φαίνεται η τουρκική ακταιωρός να χτυπά σκάφος του λιμενικού εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Το περιπολικό σκάφος εκτελούσε διατεταγμένη περιπολία στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν η πρόκληση υλικών ζημιών στο περιπολικό σκάφος ενώ δεν υπήρξε τραυματισμός μέλους πληρώματος. «Μας έσπασε τα ρέλια, μας χτύπησε. Είναι πίσω μας και μας χτύπησε» ακούγεται να λένε οι άνδρες του Λιμενικού στο βίντεο.

While everyone thinks its calm in the #Aegean because there are no refugee boats arriving in the islands, #Greece ‘s @HCoastGuard is being dangerously harassed by a Turkish vessel.

Exclusive footage obtained by @BILD shows what is really happening away from the media. #Turkey pic.twitter.com/KB2bosbWNO

— Liana Spyropoulou (@LSpyropoulou) March 11, 2020