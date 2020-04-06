Προκειμένου να μην δημιουργηθεί θέμα στην εξυπηρέτηση των ασθενών που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο φαρμακείο, τα φάρμακα θα διαμοιραστούν σε τρία άλλα φαρμακεία: Στην Ομόνοια Αγ. Κωνσταντίνου 16, στο καινούργιο Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας 175 και στο Φαρμακείο της Νέας Ιωνίας Αλ. Παναγούλη 91.

Ο διαμοιρασμός των φαρμάκων θα γίνει ως εξής:

Στο Φαρμακείο της Ομόνοιας (Αγ. Κωνσταντίνου 16) θα μεταφερθούν τα εξής φάρμακα:

  •    AUBAGIO F.C. TAB 14MG/TAB BTX28 (ALU/ALU BLIST)
  •    BENEPALI INJ.SO.PFS 50MG/ML BTX4 ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΈΝΕΣ ΣΎΡΙΓΓΕΣ X50MG/ML
  •    BENEPALI INJ.SO.PFS 50MG/ML BTX4 ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΈΝΕΣ ΣΎΡΙΓΓΕΣ ΤΎΠΟΥ ΠΈΝΑΣ X50MG/ML
  •    BETAFERON PS.INJ.SOL BTX (15 BTX1 VIAL+ 1PF.SYRX1,2ML SOLV + 1 PROSARM ME BEL.+ 2 TAMPON ME OINOPN.)
  •    CIMZIA ENΈSIMO DI'LIMA 200MG BTX2 PF.SYRX1ML+2 TOLΎPIA EMPOTISMΈNA ME OINΌPNEIMA
  •    CIMZIA INJ.SOL 200MG/ML BTX2 PF.PEN AUTOCLICKS X 1ML +2 ΤΟΛΎΠΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΈΝΑ ΜΕ ΟΙΝΌΠΝΕΥΜΑ - ΠΟΛΛΑΠΛΉ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ
  •    COSENTYX IN.SO.PF.P 150MG/ML BTX1 ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΈΝΗ ΣΥΣΚΕΥΉ ΤΎΠΟΥ ΠΈΝΑΣ X 150MG/ML
  •    COSENTYX IN.SO.PF.P 150MG/ML BTX2 ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΈΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ ΤΎΠΟΥ ΠΈΝΑΣ X 150MG/ML
  •    ENBREL INJ.SOL.PF.PEN 50MG/ML BTX4 X 1ML + 8 TOLΎPIA
  •    ENBREL NJ.SOL 25MG/0,5ML PF.SYR BTX4 PF.SYRX0,5ML + 8 TOLΎPIA
  •    ENBREL NJ.SOL 50MG/1ML PF.SYR BTX4 PF.SYRX1ML + 8 TOLΎPIA
  •    ENBREL PS.INJ.SOL 25MG/VIAL-PAIDIATRIKI XRISI BTX4VIALS+4PF.SYRX1ML SOLV+8 'DEIEW SΎR+20BEL+24 TOLΎPIA ME OINOPN
  •    ENTYVIO PD.C.S.INF 300MG/VIAL BTX1 VIAL
  •    FAMPYRA 10MG/TAB BTX56 (BLIST4X14) ΣΕBLISTERS (ALU/ALU)
  •    GILENYA 0,5MG/CAP BTX28 ΣΕ BLIST 2X14(PVC/PVDC/ALU)
  •    HUMIRA INJ.SO.PFS 80MG/0,8 ML PF.PEN BTX1 ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΈΝΗ ΣΥΣΚΕΥΉ ΤΎΠΟΥ ΠΈΝΑΣ X0,8ML + 2 ΕΠΊΘΕΜΑΤΑ ΑΛΚΟΌΛΗΣ
  •    HUMIRA INJ.SO.PFS 80MG/0,8 ML PF.SYR BTX1 PF.SYR X0,8ML + 1 ΕΠΊΘΕΜΑ ΑΛΚΟΌΛΗΣΣΕ ΜΊΑ ΚΥΨΈΛΗ
  •    HUMIRA INJ.SOL 40MG/0,4 ML PF.PEN BTX1 PF.PEN + 2 ΕΠΙΘΈΜΑΤΑ ΑΛΚΟΌΛΗΣ ΣΕ ΜΊΑ ΚΥΨΈΛΗ
  •    HUMIRA INJ.SOL 40MG/0,4 ML PF.SYR BTX1 PF.SYR. + 1 ΕΠΊΘΕΜΑ ΑΛΚΟΌΛΗΣ
  •    INFLECTRA PD.C.SO.IN 100MG BTX1 VIAL
  •    JAKAVI 15MG/TAB BT X56 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕBLISTERS (PVC/PCTFE/ALU)
  •    JAKAVI 20MG/TAB BT X56 ΔΙΣΚΊΑΣΕ BLISTERS (PVC/PCTFE/ALU)
  •    JAKAVI 5MG/TAB BT X56 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕBLISTERS (PVC/PCTFE/ALU)
  •    JAKAVI TAB 10MG/TAB BT X56 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS (PVC/PCTFE)
  •    KINERET INJ.SOL 100MG/0,67ML PF.SYR BTX28PF.SYR.X0,67ML
  •    KYNTHEUM INJ.SOL 210MG/1,5 ML (140 MG/ML) BTX2 PF.SYR X 1,5ML
  •    ORENCIA 125MG/ML BTX4
  •    ORENCIA POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION BT 1VIALX250MG+1SYR
  •    OTEZLA F.C.TAB 30MG/TAB BTX27 ΔΙΣΚΊΑ (4 ΔΙΣΚΊΑ X10MG+ 4 ΔΙΣΚΊΑ X20MG + 19 ΔΙΣΚΊΑ X30MG) ΣΕ BLISTERS PVC/ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ - ΣΕ ΚΑΡΤΈΛΑ
  •    OTEZLA F.C.TAB 30MG/TAB BTX56 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS PVC/ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ
  •    REMICADE INJ* FL 100MG/20ML IV
  •    SIMPONI IN.SO.PF.P 100MG/ML BTX1 PF PENX1ML
  •    SIMPONI IN.SO.PFP 50MG/0,5ML BTX1 PF PENX0,5ML
  •    STELARA 45MG/(90MG/ML) 0.5ML PF.SYR. BTX1PF SYRX0,5ML
  •    STELARA 90MG/1ML BTX1PF SYRX1,0ML
  •    STELARA INJ 130MG BTX1VIALX26ML
  •    TECFIDERA 120MG BTX14
  •    TECFIDERA GR.CAPS 240 MG / CAP (BT X 56 CAPS)
  •    XELJANZ TAB 5MG/TAB BTX56.

Στο Φαρμακείο στους Αμπελοκήπους (Λεωφόρο Αλεξάνδρας 175) θα μεταφερθούν τα εξής φάρμακα:

  •    ADCIRCA 20MG/TAB BTX56 ΣΕ BLISTERALU/PVC/PE/PCTFE)
  •    ADEMPAS F.C.TAB 1,5MG/TAB BTX42 (PP/ALU BLISTER)
  •    ADEMPAS F.C.TAB 2,5MG/TAB BTX42 (PP/ALU BLISTER)
  •    AGARDON F.C.TAB 245MG/TAB BTX1 (BOTTLE ΑΠΌ HDPE X 30 F.C.TABS)
  •    BARACLUDE F.C.TAB 0,5MG/TAB BTX30TABS
  •    BARACLUDE F.C.TAB 1MG/TAB BTX30TABS
  •    BOSENTAN/MYLAN F.C.TAB 125MG/TAB BTX56X1 (PVDC/PVC/AL UNIT-DOSE BLISTER)
  •    BOSENTAN/MYLAN F.C.TAB 62.5MG/TAB BTX56X1 (PVDC/PVC/AL UNIT-DOSE BLISTER)
  •    BRAMITOB INH.SOL.N (S.D) 300MG/4ML BTX56 (14 SACHETSX4AMPSX4ML MIAW DΌSIW)
  •    CAYSTON PS.SO.INHN 75 MG/VIAL 84 VIALS+88AMPS (PE) X 1ML SOLV +1 ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΚΝΕΦΩΤΗ ALTERA
  •    CEHADO 30MG/CAP BT X 30 CAPS
  •    COLOBREATHE INHPD.CAP 1.662.500IU ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΊ ΣΕ ΠΕΡΊΠΟΥ 125MG COLISTIMETHANE SODIUM BTX56 ΚΑΨ'ΑΚΙΑ (7 BLIST X8) ΣΕ BLISTERS (OPA/ALU/PVC/ΠΟΛΥΕΣΤΈΡΑ/ALU + 1 ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΉΡΑΣ ΚΌΝΕΩΣ TURBOSPIN)
  •    CRESEMBA CAPS 100MG/CAP BTX 14 ΚΑΨ'ΑΚΙΑ ΣΕ BLISTERS ALU/ALU
  •    DESFERAL INJ FL 10 X500MG
  •    DIFICLIR F.C.TAB 200MG/TAB BTX2X10 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS (ALU/ALU)
  •    ENTECAVIR ACCORD F.C.TAB 0.5MG/TAB BT X 30 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS ALU/ALU -3 ΔΙ'ΑΤΡΗΤΕΣ ΚΥΨΈΛΕΣ ΜΙΑΣ ΔΌΣΗΣ X 10 ΔΙΣΚΊΑ
  •    ENTECAVIR/SANDOZ F.C.TAB 0.5MG/TAB BTX30 ΣΕ OPA/ALU/PVC-ALUMINIUM BLISTER
  •    EPCLUSA. FC.TAB (400+100)MG/TAB BTX28
  •    ESBRIET 267MG/CAP BTX252 (4X63) ΣΕPVC/PE/PCTFE/ALU BLISTER
  •    ESBRIET 267MG/CAP BTX63 (1X21) ΚΑΙ(1X42) ΣΕ PVC/PE/PCTFE/ALU BLISTER
  •    ESBRIET F.C.TAB 801MG/TAB 84 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTER (PVC/ACLAR(PCTFE))
  •    EXJADE F.C.TAB 180MG/TAB BT X 30 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS (PVC/PVDC/ALU)
  •    EXJADE F.C.TAB 360MG/TAB BT X 30 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS (PVC/PVDC/ALU)
  •    EXJADE F.C.TAB 90MG/TAB BT X 30 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS (PVC/PVDC/ALU)
  •    FASENRA INJ.SOL 30MG/ML BTX1 PF.SYR
  •    FERINJECT INJ.SOL.INF. 50MG/ML BTX1X10ML VIALS
  •    FERRIPROX F.C TAB 1000MG/TAB BTX50 BOTTLE
  •    FERRIPROX OR.SOL. 500MG/5ML (100MG/ML) PLASTIC BOTTLEX500ML
  •    HARVONI F.C.TAB (90+400)MG/TAB BTX28
  •    HEMANGIOL ORAL.SOL 3.75MG/ML 1 GLASS BOTTLE X120 ML
  •    HEPSERA TABL FL 30X10MG
  •    INOVELON F.C. TAB 200MG/TAB BTX60 SE BLISTERS (PA/AL/PVC)
  •    INOVELON F.C. TAB 400MG/TAB BTX60 SE BLISTERS (PA/AL/PVC)
  •    ISTERGAN F.C.TAB 0.5MG/TAB BTX30 F.C.TABS ΣΕ OPA-ALU-PVC-ALU BLISTERS
  •    ISTERGAN F.C.TAB 1MG/TAB BTX30 F.C.TABS ΣΕ OPA-ALU-PVC-ALU BLISTERS
  •    KLIMURTAN 125MG TAB BTX56
  •    KLIMURTAN 62,5MG/ TAB BTX56
  •    MAVIRET F.C.TAB (100+40)MG/TAB BTX 84 (4 BLIST X 21) ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS (PVC/PE/PCTFE/ALU-ΠΟΛΛΑΠΛΉ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ)
  •    MYCAMINE PD.SOL.INF 100MG/10ML BTX1VIALX10ML
  •    NOXAFIL GR.TAB 100MG/TAB BTX24 (2X12) ΣΕ PVC/ACLAR LAMINATE BLISTER WITH PUSH THROUGH ALUMINIUM LIDDING
  •    NOXAFIL ORAL SUSP 40MG/ML FLX105ML (GIALINO)
  •    NUCALA PD.INJ.SOL 100MG BTX1 VIAL
  •    OPSUMIT F.C.TAB 10MG/TAB BTX30 (PVC/PE/PVDC/ALU BLISTER)
  •    PANRETIN GEL 0,1% TB 60G
  •    PEGASYS INJ SOL PF SYR 180MCG/0,5ML
  •    PEGASYS INJ SOL PF SYR 4X135MCG/0,5ML
  •    PEGASYS INJ SOL PF SYR 4X180MCG/0,5ML
  •    QUINSAIR INH.SOL.N 240MG/AMP 2,4ML BTX56 AMPS (14 SACHETS X4 AMPS X 2,4ML) + 17 ZIRELA NEBULISER HANDSET
  •    REVATIO F.C. TABL 20MG/TAB BTX90
  •    RIBATREL FC TAB 200MG/TAB, BTX168 (ΣΕ HDPE BOTTLE)
  •    RIBATREL FC TAB 600MG/TAB, BTX56 (ΣΕ HDPE BOTTLE)
  •    SENTOBA F.C.TAB 125MG/TAB BTX56 ΣΕ BLISTER PVC-PE-PVDC/ALUMINIUM (TRIPLEX SYSTEM)
  •    SIGNIFOR 0,3MG/1ML ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ,BTX60 AMPS
  •    SIGNIFOR 0,6 MG/1ML ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ,BTX60 AMPS
  •    SIGNIFOR 0,9 MG/1ML ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ,BTX60 AMPS
  •    SIGNIFOR PS INJ SUS 10MG/VIAL
  •    SIGNIFOR PS.INJ.SUS 20MG/VIAL 1 VIAL + 1PFSYR X 2ML SOLV
  •    SIGNIFOR PS.INJ.SUS 30MG/VIAL BTX1 VIAL + 1PFSYR X 2ML SOLV + INJECTION KIT
  •    SIGNIFOR PS.INJ.SUS 40MG/VIAL 1 VIAL + 1PFSYR X 2ML SOLV
  •    SIGNIFOR PS.INJ.SUS 60MG/VIAL 1 VIAL + 1PFSYR X 2ML SOLV
  •    SIKLOS F.C. TAB 1000MG/TAB BTX30 SE BLISTERS (PVC/PVDC/ALU)
  •    SIVEXTRO F.C.TAB 200MG/TAB BTX6 BLIST X1 ΔΙΣΚΊΟ (UNIT DOSE) ΣΕ BLISTERS (PVC/PVDC/ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ)
  •    STAYVEER F.C.TAB 125MG/TAB BTX HDPE BOTTLE X56
  •    STAYVEER F.C.TAB 125MG/TAB BTX56 ΣΕ BLISTER PVC/PE/PVDC/ALU
  •    STAYVEER F.C.TAB 62.5MG/TAB BTX HDPE BOTTLE X56
  •    STAYVEER F.C.TAB 62.5MG/TAB BTX56 ΣΕ BLISTER PVC/PE/PVDC/ALU
  •    TEGLUTIK ORAL.SUSP 5MG/ML BTX1 BOTTLE X 300 ML
  •    TOBI PODHALER 28 MG, ΚΌΝΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΝΟΉ, ΣΚΛΗΡ'Α ΚΑΨ'ΑΚΙΑ, BT X (4X56) ΚΑΨ'ΑΚΙΑ+5 ΣΥΣΚΕΥΈΣ ΕΙΣΠΝΟΉΣ
  •    TRACLEER F.C.TAB BT 56X125MG
  •    TRACLEER F.C.TAB BT 56X62,5MG
  •    TRIENTINE DI HCL CAPS 300 MG/CAP 1 FL X 100
  •    UPTRAVI F.C.TAB 1000MCG/TAB BTX60 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS (PA/ALU/HDPE/PE/ALU)
  •    UPTRAVI F.C.TAB 1200MCG/TAB BTX60 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS (PA/ALU/HDPE/PE/ALU)
  •    UPTRAVI F.C.TAB 200MCG/TAB BTX60 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS (PA/ALU/HDPE/PE/ALU)
  •    UPTRAVI F.C.TAB 600MCG/TAB BTX60 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS (PA/ALU/HDPE/PE/ALU)
  •    VANTOBRA INH.SOL.N 170MG/1,7ML AMP (DOSE) 1 ΣΥΣΚΕΥΉ ΜΕ 56 AMPS X 1 ΔΌΣΗ
  •    VEMLIDY F.C.TAB 25MG/TAB BTX1 ΦΙΑΛΗ (HDPE) X 30 ΔΙΣΚΊΑ
  •    VFEND F.C.TABL BT 14X200MG
  •    VFEND F.C.TABL BT 14X200MG
  •    VFEND PD.OR.SUS. 40MG/MLX75ML BTX1X45GR
  •    VIREAD F.C.TABL FL 30X245MG
  •    VOLIBRIS F.C.TAB 10MG/TAB BTX30 SE BLIST (PVC/PVDC/ALU)
  •    VOLIBRIS F.C.TAB 5MG/TAB BTX30 SE BLIST (PVC/PVDC/ALU)
  •    VORICONAZOLE ACCORD F.C.TAB 200MG/TAB BTX14X1 ΔΙΣΚΊΑ (ΜΙΑΣ ΔΌΣΗΣ) ΣΕ BLISTER (PVC/ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ)
  •    VORICONAZOLE/TEVA F.C.TAB 200MG/TAB BTX14 (PVC/AL BLISTER)
  •    VOSEVI F.C.TAB (400+100+100)MG/TAB ΦΙΑΛΗ (HDPE) X 28 ΔΙΣΚΊΑ
  •    VYNDAQEL 20MG SOFT CAPSULES BTX30
  •    XALUPRINE ORAL.SUSP 20MG/ML 1 ΦΙ'ΑΛΗ (ΓΥ'ΑΛΙΝΗ) X 100ML + ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΈΑΣ ΦΙ'ΑΛΗΣ + 2 ΣΎΡΙΓΓΕΣ (ΡΕΤ) ΓΙΑ ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΑΠΌ ΣΤΌΜΑΤΟΣ
  •    XOLAIR INJ.SOL 150MG/1,0ML BTX1PF.SYRX1,0ML
  •    XOLAIR PS.INJ.SOL. 75MG/VIAL BTX1VIAL + 1AMP + 2ML/SOLV
  •    ZYVOXID FC TAB BT 10X600MG(BLIST 1X10).

Στο Φαρμακείο της Νέα Ιωνίας (Αλ. Παναγούλη 91) θα μεταφερθούν τα εξής φάρμακα:

  •    ADVAGRAF PR. CAP 0,5MG/CAP BTX30 (BLISTERS (PVC/PVDC/ALU)
  •    ADVAGRAF PR. CAP 1MG/CAP BTX30 (BLISTERS (PVC/PVDC/ALU)
  •    ADVAGRAF PR. CAP 5MG/CAP BTX30 (BLISTERS (PVC/PVDC/ALU)
  •    ADVAGRAF, PR.CAP. 3MG/CAP, BT x 30 (3 x 10 BLIST)
  •    ARANESP SOLUTION FOR INJECTION 100MCG/0,5ML PF.SYR./ BTX4PF.SYR WITH NEEDLE GUARD
  •    ARANESP SOLUTION FOR INJECTION 150MCG/0,3ML PF.SYR./ BTx4PF.SYR with needle guard
  •    ARANESP SOLUTION FOR INJECTION 20MCG/0,5ML PF.SYR./ BTx4PF.SYR with needle guard
  •    ARANESP SOLUTION FOR INJECTION 30MCG/0,3ML PF.SYR./ BTx4PF.SYR with needle guard
  •    ARANESP SOLUTION FOR INJECTION 40MCG/0,4ML PF.SYR./ BTx4PF.SYR with needle guard
  •    ARANESP SOLUTION FOR INJECTION 50MCG/0,5ML PF.SYR./ BTx4PF.SYR with needle guard
  •    ARANESP SOLUTION FOR INJECTION 60MCG/0,3ML PF.SYR./ BTx4PF.SYR with needle guard
  •    ARANESP SOLUTION FOR INJECTION 80MCG/0,4ML PF.SYR./ BTx4PF.SYR with needle guard
  •    CELLCEPT CAPS BT 100 X250MG
  •    CELLCEPT POWDER ORAL BT 110 G 1G/5ML
  •    CELLCEPT TABL BT 50 X500MG
  •    CERTICAN TABL BT 60X0,25MG
  •    CERTICAN TABL BT 60X0,50MG(BLIST 6X10)
  •    CERTICAN TABL BT 60X0,75MG(BLIST 6X10)
  •    CERTICAN TABL BT 60X1MG (BLIST 6X10)
  •    FERROVIN INJ. SOL/CS. SOL. INF 100MG/5ML BTX5AMPSX5ML
  •    FOSRENOL CHEW.TAB 500MG/TAB BTX90 HDPE CONTAINER
  •    FOSRENOL CHEW.TAB 750MG/TAB BTX90 HDPE CONTAINER
  •    MIMPARA 30MG F.C. TAB BTX28
  •    MIMPARA 60MG F.C. TAB BTX28
  •    MIMPARA 90MG F.C. TAB BTX28
  •    MYFENAX F.C. TAB 500MG/TAB BTX50 SE BLISTERS (PVC/PVDC/ALU)
  •    MYFORTIC F.C. TABL BT 120X180MG
  •    PROGRAF CAPS BT 30 X1MG(BLIST 3X10 SE SACHETES AL)
  •    PROGRAF CAPS BT 30 X5MG(BLIST 3X10 SE SACHETS AL)
  •    PROGRAF CAPS BT 30X0,5MG
  •    RAPAMUNE F.C.TABL BT 30X1MG
  •    RENAGEL TABL BT 180X800MG
  •    RENVELA FC TAB 800MG/TAB BOTTLE (HDPE) X 180
  •    RENVELA PD ORA SUS 2,4G/SACHET BTX60 SACHETS (LDPE)
  •    REXTOL INJ.SOL 5MC/ML BTx5 VIALS x 1 ML
  •    REXTOL SOFT.CAPS 1MCG/CAP BTX30 CAPS (ΣΕ BLISTER ΜΕ ΕΠΊΣΤΡΩΣΗ PVC/PE/PVDC ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ [AQUABA160/ALU])
  •    REXTOL SOFT.CAPS 2MCG/CAP BTX30 CAPS (ΣΕ BLISTER ΜΕ ΕΠΊΣΤΡΩΣΗ PVC/PE/PVDC ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ [AQUABA160/ALU])
  •    SANDIMMUN NEORAL CAPS SOFT 50MG/CAP BT X 50(BLIST 5X10)
  •    SANDIMMUN NEORAL CAPS SOFT 100MG BT X 50(BLIST 5X10)
  •    SANDIMMUN NEORAL CAPS SOFT 25MG BT X 50(BLIST 5X10)
  •    SANDIMMUN NEORAL SOL BUV FL 50 ML 500MG/5ML
  •    SEVELAMER/MYLAN F.C.TAB 800MG/TAB BTX1 HDPE BOTTLE X 180
  •    VELPHORO CHW.TAB 500MG/TAB ΦΙΑΛΊΔΙΟ (HDPE) X 90 ΔΙΣΚΊΑ
  •    VIAPINAL INJ.SOL 5MCG/1ML AMP BT X 5 AMP X 1 ML
  •    ZEMPLAR CAPS.SOFT 1MCG/CAP BTX28 (BLIST 4X7)
  •    ZEMPLAR CAPS.SOFT 2MCG/CAP BTX28 (BLIST 4X7).