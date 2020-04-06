Προκειμένου να μην δημιουργηθεί θέμα στην εξυπηρέτηση των ασθενών που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο φαρμακείο, τα φάρμακα θα διαμοιραστούν σε τρία άλλα φαρμακεία: Στην Ομόνοια Αγ. Κωνσταντίνου 16, στο καινούργιο Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας 175 και στο Φαρμακείο της Νέας Ιωνίας Αλ. Παναγούλη 91.
Ο διαμοιρασμός των φαρμάκων θα γίνει ως εξής:
Στο Φαρμακείο της Ομόνοιας (Αγ. Κωνσταντίνου 16) θα μεταφερθούν τα εξής φάρμακα:
- AUBAGIO F.C. TAB 14MG/TAB BTX28 (ALU/ALU BLIST)
- BENEPALI INJ.SO.PFS 50MG/ML BTX4 ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΈΝΕΣ ΣΎΡΙΓΓΕΣ X50MG/ML
- BENEPALI INJ.SO.PFS 50MG/ML BTX4 ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΈΝΕΣ ΣΎΡΙΓΓΕΣ ΤΎΠΟΥ ΠΈΝΑΣ X50MG/ML
- BETAFERON PS.INJ.SOL BTX (15 BTX1 VIAL+ 1PF.SYRX1,2ML SOLV + 1 PROSARM ME BEL.+ 2 TAMPON ME OINOPN.)
- CIMZIA ENΈSIMO DI'LIMA 200MG BTX2 PF.SYRX1ML+2 TOLΎPIA EMPOTISMΈNA ME OINΌPNEIMA
- CIMZIA INJ.SOL 200MG/ML BTX2 PF.PEN AUTOCLICKS X 1ML +2 ΤΟΛΎΠΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΈΝΑ ΜΕ ΟΙΝΌΠΝΕΥΜΑ - ΠΟΛΛΑΠΛΉ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ
- COSENTYX IN.SO.PF.P 150MG/ML BTX1 ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΈΝΗ ΣΥΣΚΕΥΉ ΤΎΠΟΥ ΠΈΝΑΣ X 150MG/ML
- COSENTYX IN.SO.PF.P 150MG/ML BTX2 ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΈΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ ΤΎΠΟΥ ΠΈΝΑΣ X 150MG/ML
- ENBREL INJ.SOL.PF.PEN 50MG/ML BTX4 X 1ML + 8 TOLΎPIA
- ENBREL NJ.SOL 25MG/0,5ML PF.SYR BTX4 PF.SYRX0,5ML + 8 TOLΎPIA
- ENBREL NJ.SOL 50MG/1ML PF.SYR BTX4 PF.SYRX1ML + 8 TOLΎPIA
- ENBREL PS.INJ.SOL 25MG/VIAL-PAIDIATRIKI XRISI BTX4VIALS+4PF.SYRX1ML SOLV+8 'DEIEW SΎR+20BEL+24 TOLΎPIA ME OINOPN
- ENTYVIO PD.C.S.INF 300MG/VIAL BTX1 VIAL
- FAMPYRA 10MG/TAB BTX56 (BLIST4X14) ΣΕBLISTERS (ALU/ALU)
- GILENYA 0,5MG/CAP BTX28 ΣΕ BLIST 2X14(PVC/PVDC/ALU)
- HUMIRA INJ.SO.PFS 80MG/0,8 ML PF.PEN BTX1 ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΈΝΗ ΣΥΣΚΕΥΉ ΤΎΠΟΥ ΠΈΝΑΣ X0,8ML + 2 ΕΠΊΘΕΜΑΤΑ ΑΛΚΟΌΛΗΣ
- HUMIRA INJ.SO.PFS 80MG/0,8 ML PF.SYR BTX1 PF.SYR X0,8ML + 1 ΕΠΊΘΕΜΑ ΑΛΚΟΌΛΗΣΣΕ ΜΊΑ ΚΥΨΈΛΗ
- HUMIRA INJ.SOL 40MG/0,4 ML PF.PEN BTX1 PF.PEN + 2 ΕΠΙΘΈΜΑΤΑ ΑΛΚΟΌΛΗΣ ΣΕ ΜΊΑ ΚΥΨΈΛΗ
- HUMIRA INJ.SOL 40MG/0,4 ML PF.SYR BTX1 PF.SYR. + 1 ΕΠΊΘΕΜΑ ΑΛΚΟΌΛΗΣ
- INFLECTRA PD.C.SO.IN 100MG BTX1 VIAL
- JAKAVI 15MG/TAB BT X56 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕBLISTERS (PVC/PCTFE/ALU)
- JAKAVI 20MG/TAB BT X56 ΔΙΣΚΊΑΣΕ BLISTERS (PVC/PCTFE/ALU)
- JAKAVI 5MG/TAB BT X56 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕBLISTERS (PVC/PCTFE/ALU)
- JAKAVI TAB 10MG/TAB BT X56 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS (PVC/PCTFE)
- KINERET INJ.SOL 100MG/0,67ML PF.SYR BTX28PF.SYR.X0,67ML
- KYNTHEUM INJ.SOL 210MG/1,5 ML (140 MG/ML) BTX2 PF.SYR X 1,5ML
- ORENCIA 125MG/ML BTX4
- ORENCIA POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION BT 1VIALX250MG+1SYR
- OTEZLA F.C.TAB 30MG/TAB BTX27 ΔΙΣΚΊΑ (4 ΔΙΣΚΊΑ X10MG+ 4 ΔΙΣΚΊΑ X20MG + 19 ΔΙΣΚΊΑ X30MG) ΣΕ BLISTERS PVC/ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ - ΣΕ ΚΑΡΤΈΛΑ
- OTEZLA F.C.TAB 30MG/TAB BTX56 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS PVC/ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ
- REMICADE INJ* FL 100MG/20ML IV
- SIMPONI IN.SO.PF.P 100MG/ML BTX1 PF PENX1ML
- SIMPONI IN.SO.PFP 50MG/0,5ML BTX1 PF PENX0,5ML
- STELARA 45MG/(90MG/ML) 0.5ML PF.SYR. BTX1PF SYRX0,5ML
- STELARA 90MG/1ML BTX1PF SYRX1,0ML
- STELARA INJ 130MG BTX1VIALX26ML
- TECFIDERA 120MG BTX14
- TECFIDERA GR.CAPS 240 MG / CAP (BT X 56 CAPS)
- XELJANZ TAB 5MG/TAB BTX56.
Στο Φαρμακείο στους Αμπελοκήπους (Λεωφόρο Αλεξάνδρας 175) θα μεταφερθούν τα εξής φάρμακα:
- ADCIRCA 20MG/TAB BTX56 ΣΕ BLISTERALU/PVC/PE/PCTFE)
- ADEMPAS F.C.TAB 1,5MG/TAB BTX42 (PP/ALU BLISTER)
- ADEMPAS F.C.TAB 2,5MG/TAB BTX42 (PP/ALU BLISTER)
- AGARDON F.C.TAB 245MG/TAB BTX1 (BOTTLE ΑΠΌ HDPE X 30 F.C.TABS)
- BARACLUDE F.C.TAB 0,5MG/TAB BTX30TABS
- BARACLUDE F.C.TAB 1MG/TAB BTX30TABS
- BOSENTAN/MYLAN F.C.TAB 125MG/TAB BTX56X1 (PVDC/PVC/AL UNIT-DOSE BLISTER)
- BOSENTAN/MYLAN F.C.TAB 62.5MG/TAB BTX56X1 (PVDC/PVC/AL UNIT-DOSE BLISTER)
- BRAMITOB INH.SOL.N (S.D) 300MG/4ML BTX56 (14 SACHETSX4AMPSX4ML MIAW DΌSIW)
- CAYSTON PS.SO.INHN 75 MG/VIAL 84 VIALS+88AMPS (PE) X 1ML SOLV +1 ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΚΝΕΦΩΤΗ ALTERA
- CEHADO 30MG/CAP BT X 30 CAPS
- COLOBREATHE INHPD.CAP 1.662.500IU ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΊ ΣΕ ΠΕΡΊΠΟΥ 125MG COLISTIMETHANE SODIUM BTX56 ΚΑΨ'ΑΚΙΑ (7 BLIST X8) ΣΕ BLISTERS (OPA/ALU/PVC/ΠΟΛΥΕΣΤΈΡΑ/ALU + 1 ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΉΡΑΣ ΚΌΝΕΩΣ TURBOSPIN)
- CRESEMBA CAPS 100MG/CAP BTX 14 ΚΑΨ'ΑΚΙΑ ΣΕ BLISTERS ALU/ALU
- DESFERAL INJ FL 10 X500MG
- DIFICLIR F.C.TAB 200MG/TAB BTX2X10 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS (ALU/ALU)
- ENTECAVIR ACCORD F.C.TAB 0.5MG/TAB BT X 30 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS ALU/ALU -3 ΔΙ'ΑΤΡΗΤΕΣ ΚΥΨΈΛΕΣ ΜΙΑΣ ΔΌΣΗΣ X 10 ΔΙΣΚΊΑ
- ENTECAVIR/SANDOZ F.C.TAB 0.5MG/TAB BTX30 ΣΕ OPA/ALU/PVC-ALUMINIUM BLISTER
- EPCLUSA. FC.TAB (400+100)MG/TAB BTX28
- ESBRIET 267MG/CAP BTX252 (4X63) ΣΕPVC/PE/PCTFE/ALU BLISTER
- ESBRIET 267MG/CAP BTX63 (1X21) ΚΑΙ(1X42) ΣΕ PVC/PE/PCTFE/ALU BLISTER
- ESBRIET F.C.TAB 801MG/TAB 84 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTER (PVC/ACLAR(PCTFE))
- EXJADE F.C.TAB 180MG/TAB BT X 30 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS (PVC/PVDC/ALU)
- EXJADE F.C.TAB 360MG/TAB BT X 30 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS (PVC/PVDC/ALU)
- EXJADE F.C.TAB 90MG/TAB BT X 30 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS (PVC/PVDC/ALU)
- FASENRA INJ.SOL 30MG/ML BTX1 PF.SYR
- FERINJECT INJ.SOL.INF. 50MG/ML BTX1X10ML VIALS
- FERRIPROX F.C TAB 1000MG/TAB BTX50 BOTTLE
- FERRIPROX OR.SOL. 500MG/5ML (100MG/ML) PLASTIC BOTTLEX500ML
- HARVONI F.C.TAB (90+400)MG/TAB BTX28
- HEMANGIOL ORAL.SOL 3.75MG/ML 1 GLASS BOTTLE X120 ML
- HEPSERA TABL FL 30X10MG
- INOVELON F.C. TAB 200MG/TAB BTX60 SE BLISTERS (PA/AL/PVC)
- INOVELON F.C. TAB 400MG/TAB BTX60 SE BLISTERS (PA/AL/PVC)
- ISTERGAN F.C.TAB 0.5MG/TAB BTX30 F.C.TABS ΣΕ OPA-ALU-PVC-ALU BLISTERS
- ISTERGAN F.C.TAB 1MG/TAB BTX30 F.C.TABS ΣΕ OPA-ALU-PVC-ALU BLISTERS
- KLIMURTAN 125MG TAB BTX56
- KLIMURTAN 62,5MG/ TAB BTX56
- MAVIRET F.C.TAB (100+40)MG/TAB BTX 84 (4 BLIST X 21) ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS (PVC/PE/PCTFE/ALU-ΠΟΛΛΑΠΛΉ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ)
- MYCAMINE PD.SOL.INF 100MG/10ML BTX1VIALX10ML
- NOXAFIL GR.TAB 100MG/TAB BTX24 (2X12) ΣΕ PVC/ACLAR LAMINATE BLISTER WITH PUSH THROUGH ALUMINIUM LIDDING
- NOXAFIL ORAL SUSP 40MG/ML FLX105ML (GIALINO)
- NUCALA PD.INJ.SOL 100MG BTX1 VIAL
- OPSUMIT F.C.TAB 10MG/TAB BTX30 (PVC/PE/PVDC/ALU BLISTER)
- PANRETIN GEL 0,1% TB 60G
- PEGASYS INJ SOL PF SYR 180MCG/0,5ML
- PEGASYS INJ SOL PF SYR 4X135MCG/0,5ML
- PEGASYS INJ SOL PF SYR 4X180MCG/0,5ML
- QUINSAIR INH.SOL.N 240MG/AMP 2,4ML BTX56 AMPS (14 SACHETS X4 AMPS X 2,4ML) + 17 ZIRELA NEBULISER HANDSET
- REVATIO F.C. TABL 20MG/TAB BTX90
- RIBATREL FC TAB 200MG/TAB, BTX168 (ΣΕ HDPE BOTTLE)
- RIBATREL FC TAB 600MG/TAB, BTX56 (ΣΕ HDPE BOTTLE)
- SENTOBA F.C.TAB 125MG/TAB BTX56 ΣΕ BLISTER PVC-PE-PVDC/ALUMINIUM (TRIPLEX SYSTEM)
- SIGNIFOR 0,3MG/1ML ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ,BTX60 AMPS
- SIGNIFOR 0,6 MG/1ML ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ,BTX60 AMPS
- SIGNIFOR 0,9 MG/1ML ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ,BTX60 AMPS
- SIGNIFOR PS INJ SUS 10MG/VIAL
- SIGNIFOR PS.INJ.SUS 20MG/VIAL 1 VIAL + 1PFSYR X 2ML SOLV
- SIGNIFOR PS.INJ.SUS 30MG/VIAL BTX1 VIAL + 1PFSYR X 2ML SOLV + INJECTION KIT
- SIGNIFOR PS.INJ.SUS 40MG/VIAL 1 VIAL + 1PFSYR X 2ML SOLV
- SIGNIFOR PS.INJ.SUS 60MG/VIAL 1 VIAL + 1PFSYR X 2ML SOLV
- SIKLOS F.C. TAB 1000MG/TAB BTX30 SE BLISTERS (PVC/PVDC/ALU)
- SIVEXTRO F.C.TAB 200MG/TAB BTX6 BLIST X1 ΔΙΣΚΊΟ (UNIT DOSE) ΣΕ BLISTERS (PVC/PVDC/ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ)
- STAYVEER F.C.TAB 125MG/TAB BTX HDPE BOTTLE X56
- STAYVEER F.C.TAB 125MG/TAB BTX56 ΣΕ BLISTER PVC/PE/PVDC/ALU
- STAYVEER F.C.TAB 62.5MG/TAB BTX HDPE BOTTLE X56
- STAYVEER F.C.TAB 62.5MG/TAB BTX56 ΣΕ BLISTER PVC/PE/PVDC/ALU
- TEGLUTIK ORAL.SUSP 5MG/ML BTX1 BOTTLE X 300 ML
- TOBI PODHALER 28 MG, ΚΌΝΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΝΟΉ, ΣΚΛΗΡ'Α ΚΑΨ'ΑΚΙΑ, BT X (4X56) ΚΑΨ'ΑΚΙΑ+5 ΣΥΣΚΕΥΈΣ ΕΙΣΠΝΟΉΣ
- TRACLEER F.C.TAB BT 56X125MG
- TRACLEER F.C.TAB BT 56X62,5MG
- TRIENTINE DI HCL CAPS 300 MG/CAP 1 FL X 100
- UPTRAVI F.C.TAB 1000MCG/TAB BTX60 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS (PA/ALU/HDPE/PE/ALU)
- UPTRAVI F.C.TAB 1200MCG/TAB BTX60 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS (PA/ALU/HDPE/PE/ALU)
- UPTRAVI F.C.TAB 200MCG/TAB BTX60 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS (PA/ALU/HDPE/PE/ALU)
- UPTRAVI F.C.TAB 600MCG/TAB BTX60 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS (PA/ALU/HDPE/PE/ALU)
- VANTOBRA INH.SOL.N 170MG/1,7ML AMP (DOSE) 1 ΣΥΣΚΕΥΉ ΜΕ 56 AMPS X 1 ΔΌΣΗ
- VEMLIDY F.C.TAB 25MG/TAB BTX1 ΦΙΑΛΗ (HDPE) X 30 ΔΙΣΚΊΑ
- VFEND F.C.TABL BT 14X200MG
- VFEND F.C.TABL BT 14X200MG
- VFEND PD.OR.SUS. 40MG/MLX75ML BTX1X45GR
- VIREAD F.C.TABL FL 30X245MG
- VOLIBRIS F.C.TAB 10MG/TAB BTX30 SE BLIST (PVC/PVDC/ALU)
- VOLIBRIS F.C.TAB 5MG/TAB BTX30 SE BLIST (PVC/PVDC/ALU)
- VORICONAZOLE ACCORD F.C.TAB 200MG/TAB BTX14X1 ΔΙΣΚΊΑ (ΜΙΑΣ ΔΌΣΗΣ) ΣΕ BLISTER (PVC/ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ)
- VORICONAZOLE/TEVA F.C.TAB 200MG/TAB BTX14 (PVC/AL BLISTER)
- VOSEVI F.C.TAB (400+100+100)MG/TAB ΦΙΑΛΗ (HDPE) X 28 ΔΙΣΚΊΑ
- VYNDAQEL 20MG SOFT CAPSULES BTX30
- XALUPRINE ORAL.SUSP 20MG/ML 1 ΦΙ'ΑΛΗ (ΓΥ'ΑΛΙΝΗ) X 100ML + ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΈΑΣ ΦΙ'ΑΛΗΣ + 2 ΣΎΡΙΓΓΕΣ (ΡΕΤ) ΓΙΑ ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΑΠΌ ΣΤΌΜΑΤΟΣ
- XOLAIR INJ.SOL 150MG/1,0ML BTX1PF.SYRX1,0ML
- XOLAIR PS.INJ.SOL. 75MG/VIAL BTX1VIAL + 1AMP + 2ML/SOLV
- ZYVOXID FC TAB BT 10X600MG(BLIST 1X10).
Στο Φαρμακείο της Νέα Ιωνίας (Αλ. Παναγούλη 91) θα μεταφερθούν τα εξής φάρμακα:
- ADVAGRAF PR. CAP 0,5MG/CAP BTX30 (BLISTERS (PVC/PVDC/ALU)
- ADVAGRAF PR. CAP 1MG/CAP BTX30 (BLISTERS (PVC/PVDC/ALU)
- ADVAGRAF PR. CAP 5MG/CAP BTX30 (BLISTERS (PVC/PVDC/ALU)
- ADVAGRAF, PR.CAP. 3MG/CAP, BT x 30 (3 x 10 BLIST)
- ARANESP SOLUTION FOR INJECTION 100MCG/0,5ML PF.SYR./ BTX4PF.SYR WITH NEEDLE GUARD
- ARANESP SOLUTION FOR INJECTION 150MCG/0,3ML PF.SYR./ BTx4PF.SYR with needle guard
- ARANESP SOLUTION FOR INJECTION 20MCG/0,5ML PF.SYR./ BTx4PF.SYR with needle guard
- ARANESP SOLUTION FOR INJECTION 30MCG/0,3ML PF.SYR./ BTx4PF.SYR with needle guard
- ARANESP SOLUTION FOR INJECTION 40MCG/0,4ML PF.SYR./ BTx4PF.SYR with needle guard
- ARANESP SOLUTION FOR INJECTION 50MCG/0,5ML PF.SYR./ BTx4PF.SYR with needle guard
- ARANESP SOLUTION FOR INJECTION 60MCG/0,3ML PF.SYR./ BTx4PF.SYR with needle guard
- ARANESP SOLUTION FOR INJECTION 80MCG/0,4ML PF.SYR./ BTx4PF.SYR with needle guard
- CELLCEPT CAPS BT 100 X250MG
- CELLCEPT POWDER ORAL BT 110 G 1G/5ML
- CELLCEPT TABL BT 50 X500MG
- CERTICAN TABL BT 60X0,25MG
- CERTICAN TABL BT 60X0,50MG(BLIST 6X10)
- CERTICAN TABL BT 60X0,75MG(BLIST 6X10)
- CERTICAN TABL BT 60X1MG (BLIST 6X10)
- FERROVIN INJ. SOL/CS. SOL. INF 100MG/5ML BTX5AMPSX5ML
- FOSRENOL CHEW.TAB 500MG/TAB BTX90 HDPE CONTAINER
- FOSRENOL CHEW.TAB 750MG/TAB BTX90 HDPE CONTAINER
- MIMPARA 30MG F.C. TAB BTX28
- MIMPARA 60MG F.C. TAB BTX28
- MIMPARA 90MG F.C. TAB BTX28
- MYFENAX F.C. TAB 500MG/TAB BTX50 SE BLISTERS (PVC/PVDC/ALU)
- MYFORTIC F.C. TABL BT 120X180MG
- PROGRAF CAPS BT 30 X1MG(BLIST 3X10 SE SACHETES AL)
- PROGRAF CAPS BT 30 X5MG(BLIST 3X10 SE SACHETS AL)
- PROGRAF CAPS BT 30X0,5MG
- RAPAMUNE F.C.TABL BT 30X1MG
- RENAGEL TABL BT 180X800MG
- RENVELA FC TAB 800MG/TAB BOTTLE (HDPE) X 180
- RENVELA PD ORA SUS 2,4G/SACHET BTX60 SACHETS (LDPE)
- REXTOL INJ.SOL 5MC/ML BTx5 VIALS x 1 ML
- REXTOL SOFT.CAPS 1MCG/CAP BTX30 CAPS (ΣΕ BLISTER ΜΕ ΕΠΊΣΤΡΩΣΗ PVC/PE/PVDC ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ [AQUABA160/ALU])
- REXTOL SOFT.CAPS 2MCG/CAP BTX30 CAPS (ΣΕ BLISTER ΜΕ ΕΠΊΣΤΡΩΣΗ PVC/PE/PVDC ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ [AQUABA160/ALU])
- SANDIMMUN NEORAL CAPS SOFT 50MG/CAP BT X 50(BLIST 5X10)
- SANDIMMUN NEORAL CAPS SOFT 100MG BT X 50(BLIST 5X10)
- SANDIMMUN NEORAL CAPS SOFT 25MG BT X 50(BLIST 5X10)
- SANDIMMUN NEORAL SOL BUV FL 50 ML 500MG/5ML
- SEVELAMER/MYLAN F.C.TAB 800MG/TAB BTX1 HDPE BOTTLE X 180
- VELPHORO CHW.TAB 500MG/TAB ΦΙΑΛΊΔΙΟ (HDPE) X 90 ΔΙΣΚΊΑ
- VIAPINAL INJ.SOL 5MCG/1ML AMP BT X 5 AMP X 1 ML
- ZEMPLAR CAPS.SOFT 1MCG/CAP BTX28 (BLIST 4X7)
- ZEMPLAR CAPS.SOFT 2MCG/CAP BTX28 (BLIST 4X7).