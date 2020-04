Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι πρόσφυγες τρέχουν στο σημείο διανομής των τροφίμων από την αρμόδια ομάδα του ΕΟΔΥ και ο ένας πάνω στον άλλον στοιβάζονται για να αρπάξουν τις σακούλες μέσα από τα κουτιά με τις προμήθειες.

VIDEO: Migrants, who have been quarantined in a Greek hotel after a COVID-19 outbreak, rush to get aid supplies pic.twitter.com/rutuN1UTOV

— AFP news agency (@AFP) April 22, 2020