Ωστόσο οι ειδικοί θέτουν αυστηρές προϋποθέσεις ώστε να μην γίνει η μάσκα λόγος αντί να προστατευθούμε, να εκτεθούμε στον ιό.

The World Health Organization says medical masks should be prioritized for health workers, but some governments advise citizens to make their own face coverings. Here's five ways to make a DIY mask https://t.co/whbfHTwO8m via @ReutersGraphics pic.twitter.com/3iHiwzg9EX

— Reuters (@Reuters) May 1, 2020