Στο γεγονός ότι καφέ – μπαρ κυρίως στην επαρχία έπαιζαν μουσική στη διαπασών και έδιναν δήθεν take away ποτά, «στήνοντας» ουσιαστικά πάρτι και δεν σεβάστηκαν τις θυσίες των πολλών, στάθηκε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

«Οι συστάσεις μας για αποφυγή συγχρωτισμού βασίζεται σε δεδομένα. Η εικόνα καφέ – μπαρ στις 23:00 το βράδυ να παίζουν μουσική και να δίνουν δήθεν take away ποτά και χωρίς να αισθάνονται ότι συμβαίνει το παραμικρό, προσβάλλουν βάναυσα όλους μας. Όλους εκείνους που τήρησαν τα μέτρα, όλους εκείνους που δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή. Απευθύνω ισχυρή σύσταση», δήλωσε αρχικά κατά την καθημερινή ενημέρωση για τον νέο κορονοϊό, ο Νίκος Χαρδαλιάς.

«Το take away αφορά τον καφέ, να τον παραγγείλουν, να τον παραλάβουν. Take away στα ποτά δεν επιτρέπεται, ούτε να παίζουν μουσική στη διαπασών. Να συμμορφωθούν γιατί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ενεργοποιούνται από σήμερα και αυτή την περίπτωση. Για τους παραβάτες πρόστιμο και για τους ιδιοκτήτες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Είναι κρίμα κάποιοι λίγοι να παίζουν την προσπάθεια των πολλών», προσέθεσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων.