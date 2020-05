ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο Βόλο έλαβε χώρα το «άτυπο πάρτι», με μαγαζί που έδινε take away κοκτέιλ, με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί έντονος συνωστισμός και να «βγει από τα ρούχα του» ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, την πρώτη μέρα μετά την άρση των απαγορευτικών μέτρων οι Βολιώτες, αποφάσισαν να «το ρίξουν έξω».

Έτσι λοιπόν, το βράδυ της Δευτέρας παρατηρήθηκε το αδιαχώρητο στα στενά της συνοικίας των Παλαιών, στο opening γνωστού μαγαζιού που φτιάχνει κοκτέιλ για take away, αφού στο σημείο συνέρευσαν εκατοντάδες Βολιώτες νεαρής κυρίως ηλικίας.

Μάλιστα, ο συνωστισμός προκάλεσε και την παρέμβαση της Αστυνομίας, αφού περιπολικό έφτασε στο σημείο για συστάσεις στην τήρηση των αποστάσεων.

Χαρδαλιάς: Καφέ – μπαρ τη Δευτέρα έδιναν δήθεν take away ποτά με μουσική στη διαπασών

Κατά την ενημέρωση για τον νέο κορονοϊό που πραγματοποίησε την Τρίτη, το υπουργείο Υγείας, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, «εξερράγη» για τα «άτυπα πάρτι» που στήθηκαν έξω από καφέ-μπαρ που έπαιζαν μουσική στη διαπασών και έδιναν «δήθεν» take away ποτά.

«Οι συστάσεις μας για αποφυγή συγχρωτισμού βασίζεται σε δεδομένα. Η εικόνα καφέ – μπαρ στις 23:00 το βράδυ να παίζουν μουσική και να δίνουν δήθεν take away ποτά και χωρίς να αισθάνονται ότι συμβαίνει το παραμικρό, προσβάλλουν βάναυσα όλους μας. Όλους εκείνους που τήρησαν τα μέτρα, όλους εκείνους που δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή. Απευθύνω ισχυρή σύσταση».

«Το take away αφορά τον καφέ, να τον παραγγείλουν, να τον παραλάβουν. Take away στα ποτά δεν επιτρέπεται, ούτε να παίζουν μουσική στη διαπασών. Να συμμορφωθούν γιατί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ενεργοποιούνται από σήμερα και σ' αυτή την περίπτωση. Για τους παραβάτες προβλέπεται πρόστιμο και για τους ιδιοκτήτες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Είναι κρίμα κάποιοι λίγοι να παίζουν την προσπάθεια των πολλών», δήλωσε χαρακτηριστικά για το περιστατικό, ο Νίκος Χαρδαλιάς.