Σε δηλώσεις του ο κ. Τσαβούσογλου ανέφερε ότι η Ελλάδα δεν έχει λόγο για το τι γίνεται με τα περιουσιακά στοιχεία της Τουρκίας, εννοώντας την Αγία Σοφία.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου αναφέρθηκε και στη Λιβύη, με την κυβέρνηση της οποίας έχει συνάψει παράνομο μνημόνιο, λέγοντας «Ο Χαφτάρ δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο».

#BREAKING Ayasofya (Hagia Sophia) in Istanbul 'property of Republic of Turkey', says Turkish top diplomat, adding 'it was conquered'

