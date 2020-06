Όπως αναφέρει το voria.gr, το βράδυ της Παρασκευής, για δεύτερη συνεχή νύχτα εθελοντές και άτομα από το φιλικό περιβάλλον της οικογένειας «χτένισαν» για ακόμη μία φορά την περιοχή.

Οι έλεγχοι έχουν προσανατολιστεί σε γυναίκες που ταιριάζουν με την περιγραφή που έδωσε στην κατάθεσή του ο συμμαθητής της Μαρκέλλας, που είναι ο μοναδικός μάρτυρας που είδε την «κοκκινομάλλα», όπως ανέφερε, να μιλάει με τη Μαρκέλλα όταν τα παιδιά γύριζαν σπίτι μετά το σχολείο τους και έπειτα το κορίτσι έφυγε μαζί της.

Πρώτο trend έγινε στο Twitter η αναζήτηση της 10χρονη Μαρκέλλας με τους χρήστες να κυκλοφορούν του 10χρονου κοριτσιού, ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητες να εντοπιστεί.

Η φωτογραφία της Μαρκέλλας έχει μοιραστεί χιλιάδες φορές με την ελπίδα να βρεθεί κάποιος που είδε το παιδί και να βοηθήσει τις αρχές να τη βρουν.

THESSALONIKI - ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΚΕΛΛΑΣ ΒΕΡΑΜΗ, 10 EΤΩΝ

__ #Μαρκελλα #AmberAlert #εξαφανιση #missingchildren #Missing #Βulgaria #Αlbania #Τurkey

10 yo girl, brown eyes and hair, 1,50m height and 46kg weight. Kidnapped right outside her school.

https://t.co/JIFflArtQ4

— elvis ☆ perla (@elvis_perla) June 13, 2020