Σύμφωνα με το voria.gr, το κοριτσάκι πήγε μόνο του στις 9 το πρωί σε πρατήριο υγρών καυσίμων επί της οδού Σοφούλη, πλησίασε μια διερχόμενη γυναίκα, η οποία με τη σειρά της ειδοποίησε τις Αρχές.

Ήδη, η μικρή Μαρκέλλα είναι μαζί με αστυνομικούς και μεταφέρεται στο Αστυνομικό Μέγαρο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είναι σε καλή κατάσταση.

Πρώτο trend έγινε στο Twitter η αναζήτηση της 10χρονη Μαρκέλλας με τους χρήστες να κυκλοφορούν του 10χρονου κοριτσιού, ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητες να εντοπιστεί.

Η φωτογραφία της Μαρκέλλας έχει μοιραστεί χιλιάδες φορές με την ελπίδα να βρεθεί κάποιος που είδε το παιδί και να βοηθήσει τις αρχές να τη βρουν.

THESSALONIKI - ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΚΕΛΛΑΣ ΒΕΡΑΜΗ, 10 EΤΩΝ

10 yo girl, brown eyes and hair, 1,50m height and 46kg weight. Kidnapped right outside her school.

