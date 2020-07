ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Navtex αφορά έρευνες στον θαλάσσιο χώρο νοτιοανατολικά του Καστελορίζου, θέτοντας σε επιφυλακή το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό με πλοία του να πλέουν στην περιοχή.

Οι προαναγγελθείσεις «σεισμικές έρευνες» είναι εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Η Navtex έχει ισχύ από σήμερα έως τις 2 Αυγούστου.

Στην περιοχή πλέει ήδη το ερευνητικό πλοίο Oruc Reis.

Σε επιφυλακή οι Ένοπλες Δυνάμεις

Τις τελευταίες ώρες παρατηρείται αυξημένη κινητικότητα στη ναυτική βάση του Ακσάζ και έχουν βγει από εκεί 15 ναυτικές μονάδες γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό και στην Αθήνα και στο Πολεμικό Ναυτικό που βρίσκεται σε ύψιστη επιφυλακή.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος, επιστρέφει εσπευσμένα στην Αθήνα από την Κύπρο όπου βρισκόταν για την επέτειο από την τουρκική εισβολή.

Επίσης ανακαλούνται άδειες στο Πολεμικό Ναυτικό και στον Έβρο.

Ταυτόχρονα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη, με τον πρώην υπουργό Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελο Αποστολάκη, τον πρώην Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, πτέραρχο Χρήστο Χριστοδούλου, τον πρώην αρχηγό ΓΕΣ, αντιστράτηγο Γεώργιο Καμπά και τον διπλωματικό του σύμβουλο, Βαγγέλη Καλπαδάκη.

Η Navtex:

TURNHOS N/W : 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.13 N – 030 06.38 E

33 40.95 N – 028 46.62 E

33 47.37 N – 028 20.27 E

33 52.98 N – 027 59.97 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 022059Z AUG 20.