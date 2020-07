ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το ερευνητικό σκάφος συνοδεύεται από δύο φρεγάτες ενώ ο υπόλοιπος τουρκικός στόλος που είχε βγει από το ναύσταθμο του Ακσάζ παραμένει κοντά στα τουρκικά παράλια σε μια μεγάλη περιοχή μέχρι περίπου και την Αττάλεια.

Ο ελληνικός στόλος έχει αναπτυχθεί πλήρως με όλες τις δυνάμεις να βρίσκονται στο Αιγαίο και να έχουν καταλάβει κομβικές θέσεις, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ.

Επίσης στη Μεσόγειο βρίσκεται μία γαλλική φρεγάτα στα ανοιχτά της Λάρνακας ενώ το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Αϊζενχάουερ, το οποίο θα συνοδεύεται από 12 πολεμικά πλοία, θα διασχίζει την περιοχή το Σαββατοκύριακο και θα κάνει ασκήσεις με ελληνικά F-16.

Navtex Ελλάδας-Κύπρου ως απάντηση στην τουρκική - Είναι στην ίδια περιοχή

Δική τους Navtex εξέδωσαν Ελλάδα και Κύπρος, ως απάντηση στην τουρκική στο Καστελόριζο.

H Navtex Ελλάδας και Κύπρου αφορά την ίδια περιοχή ερευνών για την οποία εξέδωσε τη Navtex η Άγκυρα.

Υπενθυμίζεται πως οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή μετά την έκδοση της τουρκικής Navtex.

Η Navtex της Τουρκίας:

TURNHOS N/W : 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)

TURNHOS N/W : 0977/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.13 N – 030 06.38 E

33 40.95 N – 028 46.62 E

33 47.37 N – 028 20.27 E

33 52.98 N – 027 59.97 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 022059Z AUG 20.

Διαβάστε Ακόμα

ΓΕΕΘΑ: Αμετάβλητη η κατάσταση στο Αιγαίο - Διαψεύδει την αποχώρηση των τουρκικών πλοίων

Μήνυμα Μακρόν για Τουρκία: Δεν πρέπει να αφήσουμε την Μεσόγειο στα χέρια της (vid)