Με μια της ανάρτηση στα social media η τουρκική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον ανακοίνωσε πως το Όρουτς Ρέις ξεκίνησε σεισμικές έρευνες.

«Το τουρκικό πλοίο Όρουτς Ρέις ξεκίνησε σεισμικές έρευνες εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία εξασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου» αναφέρει χαρακτηριστικά η τουρκική πρεσβεία.

Μάλιστα σε νήμα από αναρτήσεις η τουρκική πρεσβεία προσπαθεί να αποκρούσει τις ελληνικές θέσεις για τα χωρικά ύδατα, μιλώντας για «μαξιμαλιστικές επιδιώξεις» της Ελλάδας.

Turkish vessel #OruçReis started seismic researches within Turkey’s continental shelf in the Eastern Mediterranean. #Turkey exercises its sovereign rights and jurisdiction stemming from international law over its continental shelf. pic.twitter.com/JpTUTMmrkR

— Turkish Embassy DC (@TurkishEmbassy) July 25, 2020