Μονάδες του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού παρατηρείται να επιστρέφουν στις βάσεις τους, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές.

Η κατάσταση αξιολογείται ακόμα, όμως η πρώτη εκτίμηση είναι πως υπάρχει τάση αποκλιμάκωσης στο Αιγαίο.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας παραμένουν σε εγρήγορση.

Η Navtex της Τουρκίας για σεισμογραφικές έρευνες στο Καστελόριζο έχει ισχύ μέχρι τις 2 Αυγούστου.

Navtex Ελλάδας-Κύπρου ως απάντηση στην τουρκική - Είναι στην ίδια περιοχή

Δική τους Navtex εξέδωσαν Ελλάδα και Κύπρος, ως απάντηση στην τουρκική στο Καστελόριζο.

H Navtex Ελλάδας και Κύπρου αφορά την ίδια περιοχή ερευνών για την οποία εξέδωσε τη Navtex η Άγκυρα.

Υπενθυμίζεται πως οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή μετά την έκδοση της τουρκικής Navtex.

Η Navtex της Τουρκίας:

TURNHOS N/W : 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)

TURNHOS N/W : 0977/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.13 N – 030 06.38 E

33 40.95 N – 028 46.62 E

33 47.37 N – 028 20.27 E

33 52.98 N – 027 59.97 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 022059Z AUG 20.

