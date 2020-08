Ένοχο για όλες τις κατηγορίες βρήκε το δικαστήριο της Σύρου τον αρχηγό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χάρι Μαγκουάιρ. Οι κατηγορίες με τις οποίες βαρύνονταν ο διεθνής Άγγλος ποοσφαιριστής είναι αυτές της εξύβρισης κατά αστυνομικού, της σωματικής βλάβης αλλά και της απόπειρας δωροδοκίας.

Ένοχοι κρίθηκαν για τις κατηγορίες τους και οι άλλοι δυο κατηγορούμενοι, δηλαδή ο αδερφός του Τζο και ο φίλος τους, Κρίστοφερ Σάρμαν.

🚨 BREAKING 🚨

Harry Maguire found guilty of aggravated assault, resisting arrest and repeated attempts of bribery pic.twitter.com/YxYvp9gbR4

