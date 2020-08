ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με το ίδιο «νόμισμα» απαντά στις νέες τουρκικές προκλήσεις η Ελλάδα, έπειτα από τη νέα NAVTEX που εξέδωσε ο ναύσταθμος της Αττάλειας με την οποία δεσμεύει θαλάσσια περιοχή εντός της ελληνικής και της κυπριακής υφαλοκρηπίδας.

Νωρίτερα, διπλωματικές πηγές σημείωναν σχετικά με τις νέες τουρκικές προκλήσεις: «Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ποιος επιθυμεί την αποκλιμάκωση και ποιος όχι. Ποιος καλεί προσχηματικά σε διάλογο και ποιος τον εννοεί πραγματικά».

Η αντι-Navtex που εκδόθηκε από τον σταθμό Ηρακλείου της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού είναι η εξής:

ZCZC HA79

271150 AUG 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 502/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA54-1085/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA54-1085/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 012059 UTC SEP 20.

NNNN

