ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου ξεκαθάριζε χθες πως το Oruc Reis θα συνεχίσει για τρεις μήνες τις έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο και φαίνεται πως το εννοούσε.

Έτσι η Τουρκία εξέδωσε νέα NAVTEX νότια του Καστελόριζου και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας για το ερευνητικό σκάφος Oruc Reis και δυο συνοδευτικά πλοία που έχει ισχύ ως τις 20 Σεπτεμβρίου.

Με την NAVTEX αυτή, ουσιαστικά η Άγκυρα επεκτείνει τις έρευνές της προς τα δυτικά, μέχρι το όριο της ελληνοαιγυπτιακής ΑΟΖ.

Η NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1093/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN UNTIL 122059Z SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 12.28 N - 027 59.93 E

34 29.50 N - 027 59.90 E

34 49.62 N - 028 00.15 E

35 42.53 N - 030 04.25 E

35 27.57 N - 030 13.35 E

35 12.12 N - 030 22.15 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 122059Z SEP 20.

Λίγο νωρίτερα, ο Τούρκος πρόεδρος σε νέες του δηλώσεις, ανέφερε: «Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει πειρατεία ή ληστεία στις περιοχές της Μεσογείου και του Αιγαίου», δήλωσε ο Ερντογάν από την Κερασούντα στην Μαύρη Θάλασσα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την έναρξη της αλιευτικής περιόδου.

Ο αρχηγός του τουρκικού κράτους πρόσθεσε πως η Άγκυρα δεν θα περιοριστεί στις ακτές της, καθώς είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην περιοχή της Μεσογείου.