«Οι σκέψεις μου και η συμπόνια μου είναι στους ανθρώπους της Λέσβου και ειδικά στους μετανάστες και το προσωπικό που εργάζεται στη Μόρια», αναφέρει σε tweet της η Ίλβα Γιόχανσον.

Επισημαίνει πως συμφώνησε για τη χρηματοδότηση προκειμένου να γίνει άμεσα μεταφορά 400 ασυνόδευτων παιδιών και εφήβων από τη Μόρια στην ενδοχώρα.

Η ανάρτηση της Ίλβα Γιόχανσον:

Οι σκέψεις μου και η συμπόνια μου είναι στους ανθρώπους της Λέσβου και ειδικά στους μετανάστες και το προσωπικό που εργάζεται στη Μόρια. Είμαι σε επαφή με τον Έλληνα υπουργό και τις τοπικές Αρχές για τη φωτιά. Συμφώνησα ήδη για τη χρηματοδότηση σχετικά με την άμεση μεταφορά και διαμονή στην ενδοχώρα των 400 ασυνόδευτων παιδιών και εφήβων που έχουν απομείνει. Η ασφάλεια και η στέγη όλων των ανθρώπων στη Μόρια είναι προτεραιότητα.

1/2 My thoughts and sympathies are with the people of #Lesbos and in particular the migrants and staff working in #Moria. I am in contact with the Greece Minister and local authorities about the fire....

— Ylva Johansson (@YlvaJohansson) September 9, 2020