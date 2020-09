Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), σήμερα, Παρασκευή (11/9) περί τις 14:30 με 15:30, πραγματοποιήθηκε διέλευση C-130 της 37ης Αεροπορικής Μοίρας των ΗΠΑ και της Πολεμικής Αεροπορίας πάνω από την Αθήνα. Η διέλευση έγινε στο πλαίσιο της άσκησης «Stolen Cerberus VII».

Στην άσκηση συμμετείχαν τόσο ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος, όσο και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

A pleasure to join @hndgspio General Floros on @USAirForce C-130J Super Hercules for Stolen Cerberus. With our Greek and NATO partners, we are #strongertogether and deepening our strategic relationship! pic.twitter.com/JYvNg2GpTD

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) September 11, 2020