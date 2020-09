Ενώ οι μαθητές έχουν πάει ως οφείλουν με τις μάσκες τους για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ο ιερέας τους καλεί να φιλήσουν τον σταυρό.

Εκείνοι, κατεβάζουν τις μάσκες και παίρνουν σειρά. Όσο για τον κορονοϊό, ο θεός βοηθός.

Greeks schools on first day! Every child wears a mask but everybody kisses the same craux! 🤔 pic.twitter.com/wJVtL0dcNg

