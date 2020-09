«Μόνιμη έδρα ελλιμενισμού του πλοίου «USS Hershel «Woody» Williams θα αποτελεί από εδώ και πέρα, σύμφωνα με τον Έλληνα πρωθυπουργό, η Σούδα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε στη σχετιή ανακοίνωση κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, από τα Χανιά και την 115η Πτέρυγα Μάχης, την οποία επισκέφθηκε μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο που βρίσκεται σε τριήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα.

«Η Σούδα αναδεικνύεται έτσι ως το πιο στρατηγικό σημείο της ευρύτερης περιοχής. Εδώ συναντώνται τα συμφέροντα των δύο χωρών μας, μαζί όμως με εκείνα της ασφάλειας και της ειρήνης» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν ανακοινώσει ότι το θηριώδες, μήκους 230 μέτρων αμερικανικό πλοίο, θα ελλιμενίζεται μόνιμα πλέον στη Σούδα.

Το πλοίο πήρε το όνομα του για να τιμήσει τον ηρωικό πεζοναύτη Hershel “Woody” Williams, ο οποίος διακρίθηκε στη μάχη της Ίβο Τζίμα και είχε παρασημοφορηθεί με το χρυσό μετάλλιο ανδρείας από τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Χάρι Τρούμαν.

Arrivederci! USS Hershel "Woody" Williams (ESB 4) departs Porto Napoli after stopping for fuel and supplies, Aug. 15, 2020. Williams is conducting its inaugural deployment in the #US6thFleet area of operations, following its commissioning in March. @US_EUCOM @USAnelSud pic.twitter.com/Z066gt04k8

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) August 17, 2020