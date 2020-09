ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όπως είπε, κατά την εκτίμηση του, ο «vas» είναι ο Αριστείδης Φλώρος τον οποίο υπερασπιζόταν ο πατέρας του, και από την συγκεκριμένη συνομιλία προκύπτει απόπειρα εκβίασης του Φλώρου από γνωστό δικηγόρο των Αθηνών. Ο τελευταίος, εκπροσωπούσε τον Γιώργο Αντωνόπουλο στην υπόθεση της απόπειρας δολοφονίας σε βάρος του.

Συγκεκριμένα, στην συνομιλία που έγινε στις 20/7 και 24/7 του 2017 αναφερόταν:

«vas»: Hi, Μιχάλη. Πρέπει να ξέρω το συντομότερο δυνατό ότι αυτά που σου είπα ισχύουν από την άλλη πλευρά. Δες αν έχουμε νέα, as soon as possible

Μιχάλης: Ok

Στις 24/7/2017 λαμβάνει χώρα άλλη συνομιλία:

«vas»: Μου είπε η Καρολίνα. Ποιος από τους δυο είναι ο παραδόπιστος; Ο πιο μεγάλος σε ηλικία;

Μιχάλης: Ο πιο μεγάλος. Ο άλλος συμφωνεί με εσένα. Αύριο έχω ραντεβού με τον μεγάλο (σ.σ δικηγόρο).

Κατά τον μάρτυρα, την επόμενη ημέρα πράγματι, ο πατέρας του είχε ραντεβού με τον Αλέξανδρο Λυκουρέζο, ο οποίος εκπροσωπούσε τον Γιώργο Αντωνόπουλο στην υπόθεση που αφορούσε την απόπειρα δολοφονίας του.

Για «σχέδιο δολοφονίας» και «συμβόλαιο θανάτου» έκαναν λόγο στις δικές τους καταθέσεις η σύζυγος του Μιχ. Ζαφειρόπουλου, Βικτωρία Γριμάνη και ο αδελφός του θύματος, Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος. Όπως σημείωσε ο κ. Ζαφειρόπουλος «Ο κατηγορούμενος πήγε αποφασισμένος να τον βγάλει από τη μέση. Δεν υπήρχε άλλη πρόθεση, πλην της εκτέλεσης» ενώ πρόσθεσε ότι ο αδελφός του είχε συμβουλεύσει τον Αριστείδη Φλώρο να μην υποκύψει σε εκβιασμό που δέχονταν για να δώσει 5 εκατ. ευρώ σε Αλβανούς κρατούμενους. Οι εν λόγω τον είχαν « δείξει» με καταθέσεις τους ως ηθικό αυτουργό στην απόπειρα δολοφονίας Αντωνόπουλου.

Λόγω λοιπόν αυτής της στάσης του, ο Μιχάλης Ζαφειρόπουλος εμπόδιζε, κατά τον μάρτυρα, τα σχέδια των εκβιαστών με την άρνησή του στην καταβολή των χρημάτων από τον εντολέα του. «Το μήνυμα ήταν ένα και ξεκάθαρο προς τον Φλώρο: Δες τι έπαθε ο δικηγόρος σου και δώσε τα λεφτά. Εγώ αυτό πιστεύω».

Στο δικαστήριο κατέθεσε και ο πρώην αρχιφύλακας των φυλακών Κορυδαλλού, Αντ. Αραβαντινός ο οποίος υποστήριξε ότι ο Αρ. Φλώρος εκβιάζονταν μέσα στις φυλακές από τον Κλοντιαν Λεκοτσάι, τον έναν εκ των τριών κατηγορούμενων για τη δολοφονία του αδικοχαμένου ποινικολόγου. Όπως είπε ο κ. Αραβαντινός, ο Μιχάλης Ζαφειρόπουλος του είχε πει, σε μία από τος επισκέψεις του στη φυλακή, πως ο πελάτης του Αρης Φλώρος πιο πολύ κινδυνεύει από του συναδέλφους του δικηγόρους παρά από τους Αλβανούς κρατούμενους.