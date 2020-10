Το αντιπολιτικό αποτελεί κομμάτι του Βόρειου Στόλου και κατέπλευσε σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά προκειμένου ν' ανεφοδιαστεί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Βόρειου Στόλου, το πλοίο θα παραμείνει στον Πειραιά για τρεις μέρες.

«Σήμερα το αντιτορπιλικό “Αντιναύαρχος Κουλάκοφ”, το δεξαμενόπλοιο “Ακαντέμικ Πάσιν” και το ρυμουλκό “Αλτάι”, βρέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των μακροπρόθεσμων αποστολών τους», αναφέρει αρχικά η ανακοίνωση και προσθέτει:

«Ο διοικητής της εδικής ναυτικής ομάδας Στάνισλαβ Βάρικ μαζί με τον πλοίαρχο του αντιπολιτικού “Αντιναύαρχος Κουλάκοφ” και τους πλοιάρχους των υποστηρικτικών σκαφών θα επισκεφτούν το γραφείο του δημάρχου της πόλης και θα συναντηθούν, με την ηγεσία του ναυτικού, τον αρχηγό της αστυνομίας αλλά και με τη διοίκηση του λιμανιού».

«Τα ρωσικά πλοία θα παραμείνουν στο ελληνικό λιμάνι για τρεις μέρες. Δεν προβλέπονται έξοδοι για να επισκεφθεί το προσωπικό αξιοθέατα ή να κάνει κάποια εκδρομή εξαιτίας της επιδημιολογικής κατάστασης. Κατά την παραμονή τους στο ελληνικό λιμάνι, οι ναύτες έχουν ενημερωθεί ώστε να συμμορφωθούν με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο, να φοράνε μάσκες και να κρατάνε αποστάσεις όταν έρχονται σε επαφή με ξένους συναδέλφους τους».

«Η Ελλάδα είναι η τέταρτη χώρα, την οποία επισκέπτεται το αντιτορπιλικό “Αντιναύαρχος Κουλάκοφ”, κατά την μακροπρόθεσμη αποστολή του στη Μεσόγειο. Οι ναύτες του Βόρειου Στόλου είχαν βρεθεί προηγουμένως στην Αλγερία, την Κύπρο και τη Συρία. Σε όλες τις χώρες το πλήρωμα του πλοίου εναρμονίστηκε με τους περιορισμούς που ίσχυαν για να σταματήσει η εξάπλωση λοιμωδών νοσημάτων», καταλήγει η ανακοίνωση.

Το «Αντιναύαρχος Κουλάκοφ» ανήκει στον Βόρειο στόλο και η βάση του είναι στην πόλη Σέβερμορσκ, ενώ συμμετέχει σε μακροπρόθεσμες αποστολές στον Ατλαντικό και στον Ινδικό Ωκεανό, στη Μεσόγειο και στην Αρκτική.

Το πλοίο διαθέτει ανθυποβρυχιακό πυραυλικό σύστημα, εκτοξευτήρες πυραύλων, σωλήνες εκτόξευσης τορπιλών και άλλους τύπους οπλισμού τόσο πυροβολικού όσο και πυραυλικού. Επίσης μεταφέρει δύο ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα τύπου Ka-27.

Τον ερχομό του πλοίου καλωσόρισε η ρωσική πρεσβεία στην Αθήνα με ανάρτηση στο Twitter.

