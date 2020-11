ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε η περιπέτειά του με νοσοκομεία και κέντρα αποκατάστασης για να μπορέσει να ξανά σταθεί στα πόδια του.

Στο πλευρό του στέκεται από την πρώτη στιγμή η σύντροφός του, Ανθή Παλλά.

Ο Νίκος και η Ανθή ζουν στη Ρόδο και μίλησαν για τη γνωριμία τους, τη σχέση τους, το ατύχημα αλλά και τα βίντεο που ανεβάζουν στο YouTube.

Σε ερώτηση αν ποτέ αναρωτήθηκε γιατί συνέβη στον ίδιο το ατύχημα ο Νίκος απαντά στο rodiaki.gr: «ναι, όχι όμως στη λογική “γιατί σ’ εμένα και όχι σε κάποιον άλλο”. Όλα είναι για να γίνουν, δεν είναι αδικία. Μπορεί μέσα από το κακό να προέλθει και κάτι καλό, κι εμείς γι’ αυτό το καλό προσπαθούμε».

Κάταγμα στην αυχενική σπονδυλική στήλη

Η βουτιά στην πισίνα είχε σαν αποτέλεσμα «ο πέμπτος αυχενικός σπόνδυλος μετατοπίστηκε και συμπίεσε τον νωτιαίο μυελό. Ο νωτιαίος μυελός είναι αυτός που δίνει όλες τις εντολές» λέει ο Νίκος.

Μία μέρα μετά το ατύχημα χειρουργήθηκε από τον Δημήτρη Μακρή και πήρε εξιτήριο ένα μήνα μετά.

«Τα Χριστούγεννα κάθισα στο αμαξίδιο, ξαναέμαθα τη ζωή»

«Ο πρώτος στόχος ήταν να σηκωθώ από το κρεβάτι. Θέλαμε να περάσουμε τα Χριστούγεννα εδώ στο σπίτι με τις οικογένειές μας, γιατί αυτό είχαμε ανάγκη ψυχολογικά. Είχαμε βάλει το κρεβάτι στη μέση στο σαλόνι για να βλέπω τη θάλασσα και είχαμε δημιουργήσει μια ομάδα από νοσηλευτές και γιατρούς που έρχονταν στο σπίτι. Τα Χριστούγεννα ήταν η πρώτη ημέρα που σηκώθηκα από το κρεβάτι κι έκατσα σε αμαξίδιο. Όλα τα πράγματα είναι στη ζωή, κι ό,τι τύχει πρέπει να το αντιμετωπίζεις. Ο καθένας κουβαλά τον δικό του σταυρό, δεν είναι ότι ο δικός μας είναι πιο βαρύς. Η ζωή στο αμαξίδιο είναι απλώς διαφορετική. Κάνεις τα πάντα, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Ξαναμαθαίνεις τη ζωή», αναφέρει ο Νίκος.

«Ποτέ δεν το έβαζα κάτω»

Για το ατύχημα του ο Νίκος λέει: «τώρα τελείωσε, ό,τι σου συμβαίνει είναι γεγονότα. Τα γεγονότα καθορίζουν τη ζωή σου, αλλά το πώς θα τα διαχειριστείς, είναι απόφαση. Όλα μέσα στη ζωή είναι. Η ζωή περνάει, εσύ αποφασίζεις αν θα πας μαζί της ή θα μείνεις πίσω».

«Και πριν από το ατύχημα δεν ήμουν άνθρωπος που το έβαζε κάτω. Όμως αν μου έλεγες κάποτε ότι σε μια ημέρα θα τα χάσω όλα, θα έλεγα: “δεν υπάρχει περίπτωση να το αντέξω”. Όταν σου συμβαίνει κάτι τραγικό υπάρχουν διάφορες φάσεις που περνάς. Και τις περάσαμε όλες. Εγώ τους δύο πρώτους μήνες από το ατύχημα δεν ήξερα τι μου συμβαίνει», αναφέρει.

Από την πλευρά της η Ανθή λέει πως «κανένας δεν είχε συνειδητοποιήσει τι μας συμβαίνει».

Οι δυο τους προσπαθούσαν «για το καλύτερο, αλλά δεν ξέραμε ποιο είναι αυτό. Όλος ο κόσμος βλέποντας κάποιον σε αμαξίδιο νομίζει πως ο πρώτος του στόχος είναι να περπατήσει. Υπάρχουν όμως στάδια πριν να είναι αυτό καν σκέψη. Εμείς, ιδανικά είχαμε τις οικογένειές μας να μας στηρίζουν, είχαμε τους φίλους μας, είχαμε ο ένας τον άλλο, κι αυτά σε κάνουν να αισθάνεσαι ευγνώμων».

«Το ατύχημα μας έδεσε σαν ζευγάρι, δεν άλλαξα τίποτα στη συμπεριφορά μου»

«Αυτό που έγινε μας έδεσε πιο πολύ. Εγώ ποτέ δεν του χάιδεψα τ’ αυτιά. Και ποτέ δεν άκουσα κάποιον που μπορεί να μου έλεγε πώς να του φερθώ. Ήξερα. Δεν άλλαξε τίποτα στη συμπεριφορά μου. Είχαμε πολλές μικρές νίκες. Είχα πάρει ένα ημερολόγιο κι έγραφα ό,τι καινούργιο πετυχαίναμε. Εμείς οι ίδιοι άνθρωποι είμαστε που ήμασταν και πριν. Αλλά δεν ήμασταν από την αρχή δυνατοί. Και θα γελάσεις και θα κλάψεις και θα χαρείς και θα τσακωθείς. Όπως όλα τα ζευγάρια» λέει η Ανθή.

Από την πλευρά του ο Νίκος δηλώνει πως είναι «ο πιο τυχερός άνδρας στον κόσμο» που είναι δίπλα του η Ανθή.

Το κέντρο αποκατάστασης

Ο Νίκος και η Ανθή ήταν σε κέντρα αποκατάστασης στην Ελβετία και την Αθήνα.

Ο Νίκος λέει πως στο κέντρο αποκατάστασης «πας για να μάθεις να ζεις μ’ αυτό που σου συμβαίνει. Να σε κάνουν ανεξάρτητο, μ’ αυτά που ήδη έχεις. Να μπορείς να φας μόνος σου, να κινήσεις το αμαξίδιο σωστά, να κάθεσαι σε αυτό σωστά, να μεταφερθείς από το κρεβάτι στο αμαξίδιο, να οδηγήσεις ξανά».

«Στην Ελβετία κάποια στιγμή χωριστήκαμε λόγω κορονοϊού. Ο Νίκος στο κέντρο κι εγώ έξω κι αυτό λίγο μας έριξε. Στο Κέντρο Αποκατάστασης των Αθηνών μείναμε στο ίδιο δωμάτιο, ξαναβρήκαμε ο ένας τον άλλο. Αυτό όμως για το οποίο έχουμε να πούμε τα καλύτερα είναι ο σύλλογος “Περπατώ”, στην Κομοτηνή που βοηθάει ανθρώπους με κινητικά προβλήματα και μάλιστα δωρεάν. Μείναμε ένα μήνα και βοηθηθήκαμε πάρα πολύ και οι δύο. Ήταν το ιδανικό μέρος για να βρούμε τα πατήματά μας πριν να επιστρέψουμε σπίτι. Εκεί, με προτροπή του αργυρού παραολυμπιονίκη της κολύμβησης Αλέξανδρου Ταξιλδάρη, έπεσε ο Νίκος πρώτη φορά και σε αγωνιστική πισίνα με προπονητές τους Γιώργο Τρίκα, Σίσσυ Βουζουκίδου και Χρήστο Πετσάνη», λέει η Ανθή.

«Υπάρχει άγνοια»

«Υπάρχει άγνοια. Ούτε κι εμείς ξέραμε ποιον δρόμο να ακολουθήσουμε. Αν τώρα κάποιος άλλος έχει ένα παρόμοιο ατύχημα, είμαι ο πρώτος που θα πάει να του πει τι να κάνει. Κι εμείς δεν γνωρίζαμε, αλλά ήμασταν τυχεροί γιατί όπου κι αν πήγαμε αποδείχτηκε ότι έπρεπε να πάμε και οι άνθρωποι που συναντήσαμε μας έδιναν ο καθένας κάτι καλό» λέει ο Νίκος.

«Θέλαμε να δίνουμε δύναμη στους άλλους»

Ο Νίκος και η Ανθή ξεκίνησαν να ανεβάζουν βίντεο στο YouTube. Η ιδέα τους ήρθε όταν «ρωτούσαν τους γονείς μας: “πώς είναι ο Νίκος, πώς είναι η Ανθή;”. Θέλαμε με αυτά να βλέπουμε την εξέλιξή μας και να δίνουμε δύναμη και σε άλλους. Δεν το είπαμε σε κανέναν. Απλώς ανεβάσαμε το πρώτο βιντεάκι. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα. Ανεβάζουμε νέο βίντεο κάθε Παρασκευή. Το κανάλι λέγεται Rolling Ever After with Nick & Anthi».

Ο Νίκος κάνει κολύμβηση με προπονητή τον Αποστόλη Λάππα, στην πισίνα του «Ροδίων Παιδεία» και οι επιδόσεις του είναι ήδη σημαντικές. Τόσο σημαντικές που τον Ιανουάριο, αν όλα πηγαίνουν καλά, θα αγωνιστεί στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης!

Η γνωριμία

«Με τον Νίκο ήμασταν συμμαθητές στο σχολείο από τη ΣΤ’ Δημοτικού, μέχρι την Α’ Λυκείου. Εμένα μου άρεσε από την πρώτη στιγμή που τον είδα, το ήξεραν και στο σχολείο, δεν είναι τώρα να κρυβόμαστε. Εκείνος, μου έκανε τον δύσκολο», λέει η Ανθή.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν όταν ήταν 20 ετών. Σύμφωνα με την Ανθή «ήμασταν στην Αθήνα και οι δύο για τις σπουδές μας, και η κολλητή μου, η Δέσποινα που σήμερα είναι και κουμπάρα μας, κάθε φορά που τον έβλεπε μου έλεγε: “ξέρεις ποιον είδα;” Όταν πια εμένα μου είχε φύγει εντελώς από το μυαλό, μου έστειλε μήνυμα και μου ζήτησε το τηλέφωνό μου. Δεν το πήρα στα σοβαρά. Τελικά η Δέσποινα έπιασε το τηλέφωνό μου και του τηλεφώνησε. Από την επόμενη ημέρα είμαστε μαζί».