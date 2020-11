ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φήμες ήθελαν την Πολιτική Προστασία να θέτει περιορισμούς και για delivery και take away καταστημάτων, κάτι όμως που δεν επιβεβαιώνεται.

Ανοιχτά θα παραμείνουν, ως ίσχυε και μέχρι σήμερα, τα καταστήματα εστίασης που προσφέρουν υπηρεσίες delivery χωρίς υποχρέωση να κλείνουν συγκεκριμένη ώρα.

Τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας δεν αποκλείουν με κανένα τρόπο τη διανομή φαγητού, ούτε υπήρξε κάποια σχετική διευκρίνιση.

Τι ισχύει με το take away

Με τον περιορισμό της κυκλοφορίας για συγκεκριμένες μόνο μετακινήσεις μετά τις 9 το βράδυ περιορίζεται όμως η δυνατότητα για take away. Κανένας δεν απαγορεύει στα καταστήματα take away να λειτουργήσουν.

Το πρόβλημα εδώ είναι πως το take away, δεν αποτελούσε αυτοτελή λόγο μετακίνησης μέχρι σήμερα και συνεχίζει να μην αποτελεί και μετά τα νέα μέτρα. Η δυνατότητα για take away όμως περιορίζεται μονάχα από τον περιορισμό των ωρών που μπορεί κανείς να κινηθεί εκτός σπιτιού.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Πολιτική Προστασία «Η παραλαβή από εν λειτουργία καταστήματα (take away) συνεχίζεται μετά τις 21.00 και καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας τους, όχι όμως ως αυτοτελής λόγος μετακίνησης, αλλά στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων μετακινήσεων κατά τις ώρες αυτές».