Αυτό σημαίνει πως όποιος ταξιδεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο προερχόμενος από την Ελλάδα θα έχει υποχρέωση να μπει σε υποχρεωτική καραντίνα 14 ημερών.

Όπως ανακοίνωσε ο Βρετανός υπουργός Μεταφορών, Γκραντ Σαπς, η καραντίνα δεν θα ισχύει μόνο για όσους έρχονται από την Κρήτη, τη Ρόδο, την Κω, την Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο.

Η Ελλάδα ήταν μία από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες που είχαν παραμείνει έως τώρα στην «πράσινη» λίστα των Βρετανών.

Στη λίστα των «ασφαλών χωρών» προστέθηκαν από σήμερα το Μπαχρέιν, η Χιλή, η Ισλανδία, η Καμπότζη, το Λάος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και τα νησιά Τερκς και Κάικος.

Η νεότερη απόφαση λήφθηκε από τη βρετανική κυβέρνηση λόγω της έξαρσης κρουσμάτων στη χώρα μας.

Η υποχρέωση αυτοαπομόνωσης θα ισχύει από τις 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου (τοπική ώρα).

Latest data also means we have to REMOVE all of GREECE apart from Corfu, Crete, Rhodes, Zakynthos and Kos from the #TravelCorridor list.

From 4am Saturday 14th November, if you arrive into the UK from this destination you will need to self-isolate.

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) November 12, 2020