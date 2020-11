Με αφορμή λοιπόν την καρατόμηση της Αλεξίας Έβερτ για τα χυδαία σχόλιά της περί «κατσαρίδων και τρωκτικών» αναφερόμενη στους διαδηλωτές του ΚΚΕ για την επέτειο του Πολυτεχνείου, συγκεντρώσαμε και σας παρουσιάζουμε άλλες περιπτώσεις δημόσιων προσώπων τα οποία... κάηκαν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα Έλληνα πολιτευτή που τον «εφαγε» το διαδίκτυο είναι φυσικά ο «υφυπουργός για μία μέρα», Δημήτρης Καμμένος.

Ο τότε βουλευτής των ΑΝΕΛ είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων για τα συχνά ρατσιστικά και ομοφοβικά tweets που αναρτούσε, με τα σχόλια αυτά να του στερούν στο τέλος και το υπουργικό χαρτοφυλάκιο (και ας έκλεισε τον λογαριασμό του).

Ποιος να ξεχάσει την ανάρτηση που είχε κάνει όπου είχε ανεβάσει φωτογραφία της πύλης του Άουσβιτς όπου στη θέση της επιγραφής υπήρχε η φράση «Μένουμε Ευρώπη».

Σε ένα άλλο «τιτίβισμά» του μάλιστα αποκαλούσε τον Αλέξη Τσίπρα «εγκληματία και χειρότερο από τον ΓΑΠ». Ο ίδιος σε γραπτή του ανακοίνωση έκανε λόγο για «διαστρέβλωση της αλήθειας» και «παραχάραξη» από «μονταζιέρες». Αυτό όμως δεν στάθηκε ικανό να του σώσει τη θέση του υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που του δόθηκε, καθώς αποπέμφθηκε σε 12 περίπου ώρες και μάλιστα με ένα tweet. Αυτό του συνεπώνυμού του, Πάνου Καμμένου που ανακοίνωνε την «παραίτηση» του...

Άλλος... ομοιοπαθής με τον Δημήτρη Καμμένο, ήταν και ο Νίκος Νικολόπουλος, ο οποίος αν και τα τότε ρεπορτάζ τον έφερναν ως φαβορί για μία υπουργική θέση, τελικά έμεινε εκτός νυμφώνος λόγω ενός ομοφοβικού tweet. Συγκεκριμένα, ο Νίκος Νικολόπουλος στο άκουσμα της είδησης πως ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Χαβιέ Μπετέλ ετοιμαζόταν να παντρευτεί τον σύντροφό του, θεώρησε σκόπιμο να το σχολιάσει δημοσίως!

«Από την Ευρώπη των εθνών - κρατών, στην Ευρώπη των... π@@@ών» έγραψε ο πολιτευτής των ΑΝΕΛ, με την απάντηση του Χαβιέ Μπετέλ να μένει στην ιστορία: «Γεια σας. Άκουσα πως κάτι θέλετε να μου πείτε, αλλά δεν μιλώ ελληνικά. Συγγνώμη».

@NikNikolopoulos hello, i heard your want to tell me something, but i dont speak greek. Sorry

— Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) August 28, 2014