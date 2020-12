ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο Λι Γουενλιάνγκ, ο γιατρός που είχε ενημερώσει πρώτος σχετικά με τον ιό, από τις πρώτες μέρες που έκανε την εμφάνιση του στη Γουχάν στα τέλη Δεκεμβρίου, πέθανε από κορονοϊό στις αρχές Φεβρουαρίου.

Ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας του LSE, Ηλίας Μόσιαλος, με ανάρτησή του στο Facebook, υπογραμμίζει την τεράστια συνεισφορά του στην αντιμετώπιση της πανδημίας και τον «χρίζει» «Φύλακα της Χρονιάς».

«To Time Magazine ανακήρυξε τον σημαντικό επιστήμονα Anthony Fauci ‘Guardian of the Year’. Έχουν δίκιο για τις ΗΠΑ. Αλλά όχι σε παγκόσμιο επίπεδο. Για εμένα ο ‘Guardian of the Year’ είναι ο Κινέζος γιατρός Λι Γιενλιάνγκ που ήταν ο πρώτος που σήμανε συναγερμό για την πανδημία τον περασμένο Δεκέμβριο. Φιμώθηκε και προφυλακίστηκε από τις Κινεζικές αρχές για το θάρρος και την τιμιότητα που επέδειξε. Ο Λι Γιενλιάνγκ προσβλήθηκε από τον ιό και πέθανε στην πόλη Ουχάν τον περασμένο Φεβρουάριο.