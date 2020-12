ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Πάνω από όλα είναι να διατηρήσουμε, να φροντίσουμε να διατηρήσουμε τη γλώσσα μας σε ένα επίπεδο και να μην αφήνουμε να υπάρχει ένας καταιγισμός νέων ξένων λέξεων. Ξεκαθαρίζω πως δεν λέω να μην έχουμε ξένες λέξεις στα ελληνικά, αυτό γλωσσολογικά είναι ανέφικτο. Θέλουμε να αποδώσουμε στα ελληνικά όσες λέξεις θα μπορούσαν να αποδοθούν και χρειαζόμαστε για να μιλάμε στους Έλληνες ελληνικά» είπε ο κ. Μπαμπινιώτης στην ΕΡΤ.

«Εγώ δεν έκανα τις παρεμβάσεις μου για τέσσερις πέντε λέξεις. Στα εννέα λεξικά μου έχω 12.500 σελίδες για τις ελληνικές λέξεις. Άρα δεν θα έβγαινα για τέσσερις πέντε λέξεις. Γιατί βγήκα; Γιατί έχουμε γεμίσει ονομασίες, επιγραφές και έχει ήδη δημιουργηθεί μία συναίσθηση ορισμένων ότι όταν μιλάς στον Έλληνα αγγλικά και δεν του λες κομμωτήριο αλλά hairstyle και δεν του λες αρτοποιείο αλλά bread factory, δεν του λες αίθουσα φαγητού αλλά food hall, ότι αυτό πουλάει. Ότι με αυτό τον τρόπο υπάρχει μεγαλύτερη ανταπόκριση και αγοραστική κίνηση. Μικρές γλώσσες όπως η ελληνική, δηλαδή μιλιούνται από λίγο κόσμο, έχουν ανάγκη από μεγάλες αντοχές, όχι εφησυχασμός και επανάπαυση», τόνισε.

«Αυτά είναι προκλητικά»

«Αυτό το click away δεν σημαίνει κάτι στα αγγλικά. Ρωτούσα Αμερικανούς στην Ελλάδα τι σημαίνει. Το click σημαίνει πατάω και το away μακριά. Δεν είναι αυτό που παραγγέλνω ηλεκτρονικά, προπληρώνω και παραλαμβάνω. Γι αυτό το είπα παράδοση εκτός. Λέγαμε take away, rapid test, delivery, black friday. Tι είναι το black friday; Το black friday έχει μια σημασία για τους Αμερικανούς γιατί είναι μετά την ημέρα των Ευχαριστιών που είναι πάντοτε Πέμπτη, έρχεται η Παρασκευή που είναι αργία και βγαίνουν οι Αμερικανοί το τετραήμερο και ψωνίζουν. Όλα αυτά έχουν ένα νόημα εκεί που συμβαίνουν. Θα λες τώρα στον Έλληνα σε όλη την επικράτεια black friday; Αυτά είναι εξεζητημένα, είναι προκλητικά και χρειάζεται μέτρο», σημείωσε ο κ. Μπαμπινιώτης.

«Ο Άγγλος λέει πανάκεια για να τιμήσει το pandemic που έχει βγει από το epidemic»

«Επεσήμανα μια νοοτροπία που πάει να δημιουργηθεί, ότι χρησιμοποιώντας ξένες ονομασίες έχω μεγαλύτερη απήχηση. Έρχεται ο Άγγλος πρωθυπουργός και λέει “επιχείρηση πανάκεια” για να τιμήσει το pandemic που έχει βγει από το epidemic. Εμείς παίρνουμε λέξεις που δεν είναι αυτές που χρειαζόμαστε για κάπως απαιτητική επικοινωνία. Θα μπορούσε ποτέ σε ιστορικές εφημερίδες να περάσουν τέτοιες λέξεις; Το μήνυμα είναι και η παρέμβαση είναι να μην το παρακάνουμε, αίσθηση μέτρου», είπε ο κ. Μπαμπινιώτης.

Παίρνοντας σαν παράδειγμα την δημόσια ιταλική τηλεόραση «Rai», στην οποία οι σειρές «ντουμπλάρονται» στα ιταλικά, ο κ. Μπαμπινιώτης έκανε λόγο για «λελογισμένη γλωσσική άμυνα. Το κάνουν αυτό για να μην ακούει ο Ιταλός όλο αγγλικά. Σε εμάς οι ταινίες είναι στα αγγλικά. Κατακλυζόμαστε από ξενισμούς και από την άλλη θέλουμε τα παιδιά μας να μιλούν ελληνικά. Όταν ο πατέρας ρωτάει στο σχολείο τι κάνει το παιδί στα αγγλικά και όχι στα ελληνικά που θα χρησιμοποιεί σε όλη τη ζωή του αυτό κάτι σημαίνει».

