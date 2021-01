«H συμφωνία αυτή αντικατοπτρίζει τις άριστες σχέσεις που αναπτύσσουμε με την Ελλάδα. Πρόκειται για μια μακρόπνοη συνεργασία, η οποία θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα τόσο του Ισραήλ όσο και της Ελλάδας. Θα δημιουργήσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας στις δύο χώρες και θα προωθήσει την σταθερότητα στη Μεσόγειο. Ευχαριστώ τον Έλληνα υπουργό Εθνικής Άμυνας και φίλο μου, Νίκο Παναγιωτόπουλο, για τη συνεργασία στην προώθηση αυτού του έργου και την έγκριση του από την ελληνική κυβέρνηση» υπογραμμίζει ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Μπένι Γκαντζ.

Πρόκειται για την μεγαλύτερη συμφωνία για αμυντική προμήθεια μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας μέχρι σήμερα, η οποία εγκρίθηκε από την ελληνική κυβέρνηση έπειτα από διεθνή διαγωνισμό. Η έγκριση της Αθήνας δίνει την δυνατότητα στις δύο πλευρές να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν στην υπογραφή συμφωνίας.

2) The Embassy of Israel to the Hellenic Republic is honored to announce the conclusion of an agreement, which will be signed by both countries, amounts to around $1.68 billion and will span over 20 years.

— Israel in Greece (@IsraelinGreece) January 5, 2021