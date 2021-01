ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών και επιδημιολόγων να υπαινίσσονται το άνοιγμα του λιανεμπορίου τη Δευτέρα 18/1, οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων.

Όπως είχε γράψει το Reader.gr ήδη από την Τρίτη, το υπουργείο Ανάπτυξης προσανατολίζεται σε άνοιγμα με «click in shop» των καταστημάτων ρούχων, παπουτσιών και κοσμημάτων, αλλά και όλων των υπόλοιπων καταστημάτων με τη μέθοδο του «click away», αν και υπάρχουν λοιμωξιολόγοι, οι οποίοι προκρίνουν το άνοιγμα σε πρώτη φάση με «click away» και αργότερα με «click in shop».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Χρήστος Ταραντίλης, τόνισε χθες ότι η κυβέρνηση εργάζεται για να ανοίξουν όσο το δυνατόν περισσότερες δραστηριότητες, καθώς κάθε μήνας lockdown κοστίζει 3 δισ. ευρώ, αλλά απέφυγε να ανακοινώσει οποιοδήποτε συγκεκριμένο σχέδιο, παραπέμποντας στις σημερινές αποφάσεις των ειδικών.

Σχεδόν σίγουρη, ωστόσο, κρίνεται πλέον η λειτουργία από την ερχόμενη Δευτέρα των κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και βιβλιοπωλείων.

Με την μέθοδο «click in shop» αναμένεται να λειτουργήσουν τα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης και τα κοσμηματοπωλεία, ενώ με την μέθοδο του «click away» θα ανοίξουν οι υπόλοιπες εμπορικές δραστηριότητες, με εξαίρεση βέβαια τις περιοχές που βρίσκονται σε «σκληρό» lockdown.

Σημειώνεται πως ρολά θα σηκώσουν και τα εμπορικά κέντρα με ραντεβού για είδη ένδυσης και υπόδησης και «click away» για όλα τα υπόλοιπα προϊόντα.

Παράλληλα, για την ώρα φαίνεται πως απομακρύνεται το σενάριο να ανοίξουν τα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας την επόμενη εβδομάδας, ενώ σε ισχύ θα παραμείνει το μέτρο της απαγόρευσης της νυχτερινής κυκλοφορίας και η υποχρέωση αποστολής SMS για έξοδο από το σπίτι.