ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κανονικά φαίνεται πως θα συνεχιστεί και τα Σαββατοκύριακα στην Αττική, την Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική το take away.

Με κυβερνητική απόφαση δεν θα εφαρμοστεί η εισήγηση της επιτροπής λοιμωξιολόγων για κλείσιμο της υπηρεσίας τα Σαββατοκύριακα. Άρα, αύριο Κυριακή, θα λειτουργούν κανονικά.

Την απόφαση είχε ανακοινώσει αρχικά ο Άδωνις Γεωργιάδης λέγοντας: «Τα delivery λειτουργούν κανονικά, ωστόσο έχει καταργηθεί το take away για τα Σαββατοκύριακα διότι έχει παρατηρηθεί ένας πάρα πολύ μεγάλος συνωστισμός μπροστά από τα καταστήματα που έπαιρνε ο κόσμος το φαγητό του. Έτσι, το take away τα Σαββατοκύριακα για Αθήνα και Θεσσαλονίκη σταματάει, αλλά το delivery,η διανομή φαγητού στα σπίτια συνεχίζεται κανονικά».

Μάλιστα η πώληση καφέ μέσω take away είχε απαγορευτεί και από τις επιχειρήσεις αρτοζαχαροπλαστείων, φούρνων και λοιπών επιχειρήσεων.