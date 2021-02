Όμορφες εικόνες, αλλά και πολλά προβλήματα, φέρνει η επέλαση της «Μήδειας» και στην Αττική, με τα βόρεια προάστια να έχουν ήδη καλυφθεί από χιόνι.

Λίγο νωρίτερα διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Καπανδριτίου, από το Καπανδρίτι προς Βαρνάβα, λόγω της συνεχιζόμενης χιονόπτωσης, ενώ κανονικά και χωρίς αντιολισθητικές αλυσίδες διεξάγεται η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισίας, σε όλο το μήκος της, όπου είχε δημιουργηθεί πρόβλημα το πρωί, λόγω ακινητοποίησης λεωφορείου στην Κηφισιά.

Ωστόσο, από την Τροχαία συνιστάται στους οδηγούς να είναι προσεκτικοί, εφόσον είναι απαραίτητο να κινηθούν στην περιοχή, ενώ είναι πολύ πιθανόν να χρειαστούν αλυσίδες μετά το Άλσος Συγγρού.

Σημαντικά είναι, παράλληλα, τα προβλήματα που σημειώνονται στην ηλεκτροδότηση συγκεκριμένων περιοχών, και συγκεκριμένα της Εκάλης, Δροσιάς, Αγ.Στεφάνου, Ροδόπολης, Σταμάτας, Μαρκόπουλου Ωρωπού, Καπανδριτίου, Αυλώνας και Καλάμου.

Athens looks pretty good with some snow!

🇬🇷🌨#greece #χιονι #μηδεια #SnowDay pic.twitter.com/Od1OJddocS

— Evan Levine (@LevineRx) February 15, 2021