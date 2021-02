Μαζικό είναι το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, με τους φοιτητές να καταγγέλλουν την αστυνομική καταστολή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και να ζητούν να μην εφαρμοστεί ο νέος νόμος του υπουργείου Παιδείας, που προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία σώματος πανεπιστημιακής αστυνομίας.

Students take to the streets once again in Athens to protest police violence and the right-wing govt’s law which introduces police in universities and was voted earlier this month. #Greece pic.twitter.com/cEAUOFms4f

— Savvas Karmaniolas (@savvaskarma) February 25, 2021