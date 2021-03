Τον γύρο του διαδικτύου κάνει αυτή την ώρα η είδηση της νέας διαγραφής αναρτήσεων, που αφορούν την απεργία πείνας του Δημήτρη Κουφοντίνα, από την πλατφόρμα του Facebook.

Πιο συγκεκριμένα, έχουν ήδη καταγγελθεί δύο διαγραφές αναρτήσεων φωτογραφιών απο τη χθεσινή πορεία αλληλεγγύης στον απεργό πείνας στην Αθήνα.

Η πρώτη διαγραφή αφορούσε ανάρτηση του γνωστού φωτογράφου και προέδρου της Ενωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος, Μάριου Λώλου.

Στο μήνυμα αιτιολόγηση της διαγραφής, το Facebook αναφέρει:

«Αυτό συμβαίνει επειδή δημοσιεύσατε παλιότερα κάτι που δεν ακολουθούσε τους όρους της κοινότητάς μας. Η δημοσίευση αυτή παραβιάζει τους όρους μας σε ό,τι αφορά τα επικίνδυνα άτομα και τις επικίνδυνες οργανώσεις, επομένως δεν μπορεί να τη δει κανείς άλλος».

Σήμερα, διαγράφηκε ακόμη μία ανάρτηση φωτογράφου, του Λευτέρη Παρτσάλη, όπως ο ίδιος δημοσιοποίησε με νέα ανάρτησή του.

Τόσο χρήστες του Facebook, όσο και άλλων μέσων όπως το Twitter, αναπαράγουν τις αναρτήσεις που διαγράφηκαν, ενώ σχολιάζουν και την πολιτική του Facebook, κάνοντας λόγο για λογοκρισία και παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης.

Facebook in Greece is imposing some banana republic-style #censorship on journalists’, photojournalists’ and lawyers’ accounts posting about #koufodinas_hungerstrike.

This is looking ridiculous, @Facebook. pic.twitter.com/pjMBTbiRlq

— Savvas Karmaniolas (@savvaskarma) March 2, 2021