Στο πλαίσιο αυτό, ζητήθηκε από τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ να ενεργήσει, προκειμένου οι συμβεβλημένοι γιατροί του Οργανισμού να ενισχύσουν τα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα κίνητρα που δίνονται στους γιατρούς είναι: μηνιαία αμοιβή 2.000 ευρώ, αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, η οποία δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Πέραν αυτού, προβλέπεται και αμοιβή για τη συμμετοχή τους σε εφημερίες (εφόσον συμμετέχουν) ίση με αυτή του Επιμελητή Β’, ενώ προβλέπεται και σημαντική μοριοδότηση στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων του ΕΣΥ, αντίστοιχη όσων υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές.

Σημειώνεται ότι και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) με επείγουσα επιστολή στα μέλη του καλεί τους ιδιώτες παθολόγους και πνευμονολόγους να ενισχύσουν το ΕΣΥ και να δείξουν την πραγματική αξία του ιατρικού σώματος που ενωμένο στέκεται στο πλευρό του Έλληνα πολίτη.

Παραχώρηση ιδιωτικών κλινικών

Δύο ιδιωτικές κλινικές παραχωρήθηκαν για την νοσηλεία COVID περιστατικών, το ιδιωτικό θεραπευτήριο «Ερρίκος Ντυνάν» για τη νοσηλεία non COVID περιστατικών και επιπλέον ο ιδιωτικός τομέας παραχωρεί 215 κλίνες για νοσηλεία non COVID περιστατικών, στην Αττική.

Στο σχετικό μνημόνιο συνεργασίας καθορίζεται πως κάθε κλινική δηλώνει τις διαθέσιμες κλίνες νοσηλείας για ασθενείς που δεν πάσχουν από COVID-19, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας για χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων, με δυνατότητα παράτασης για άλλη μία εβδομάδα. Στις ιδιωτικές κλινικές θα διακομισθούν περιστατικά που νοσηλεύονται σε κλίνες του ΕΣΥ για περαιτέρω νοσηλεία, προκειμένου να εκκενωθούν ισάριθμες κλίνες σε Δημόσια Νοσοκομεία σύμφωνα με το πλάνο του Υπουργείου Υγείας. Επιπλέον, στις ιδιωτικές κλινικές θα διακομίζονται περιστατικά παθολογικών ή πνευμονολογικών ειδικοτήτων. Τα περιστατικά αυτά θα προέρχονται από την εφημερία Δημοσίων Νοσοκομείων και θα διακομίζονται στις ιδιωτικές κλινικές, βάση της διαθεσιμότητάς τους, με ασθενοφόρα των ιδιωτικών κλινικών. Η διαχείριση των περιστατικών αυτών θα γίνεται από το ΕΚΑΒ, με την προϋπόθεση αρνητικού τεστ ασθενούς, από το νοσοκομείο που διακομίζεται το περιστατικό.

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Υγείας έχει προχωρήσει σε αναδιάταξη των δυνάμεων του ΕΣΥ. Έτσι, το Σισμανόγλειο μετατρέπεται σε all COVID νοσοκομείο και το αντίστοιχο κομμάτι της εφημερίας το παίρνει το ιδιωτικό θεραπευτήριο «Ερρίκος Ντυνάν», το οποίο παραχωρείται για πλήρη χρήση, ως υποστηρικτικό Νοσοκομείο non COVID περιστατικών. Το θεραπευτήριο διαθέτει 285 κλίνες παθολογικού και χειρουργικού τομέα και 24 ΜΕΘ. Η λειτουργία του ως ιδιωτικού θεραπευτηρίου αναστέλλεται, με εξαίρεση τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, την Ογκολογική Κλινική και τα τακτικά ραντεβού στα Εξωτερικά Ιατρεία. Το στρατιωτικό νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ με 120 κλίνες λειτουργεί ως non COVID Νοσοκομείο, υπό την επιστημονική και διοικητική διαχείριση της 1η Υγειονομικής Περιφέρειας, με την ενσωμάτωση παθολογικών κλινικών από τα Νοσοκομεία Ευαγγελισμός, Γεννηματάς, Κοργιαλένειο-Μπενάκειο και Ιπποκράτειο. Οι παθολογικές κλινικές των παραπάνω νοσοκομείων έγιναν κλινικές περιστατικών COVID. Το Ωνάσειο καλύπτει καθημερινά τις εφημερίες των καρδιοχειρουργικών περιστατικών σε όλη τη Νότια Ελλάδα.

Eπίσης ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσε ότι ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, παραχωρεί στο ΕΣΥ το Ιατρικό Περιστερίου, που θα νοσηλεύει COVID περιστατικά από την Πέμπτη 11 Μαρτίου και θα τελεί υπό τη διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας και ο Όμιλος Hellenic Healthcare Group, παραχωρεί την ιδιωτική κλινική ΛΗΤΩ, για Covid περιστατικά και θα τελεί υπό τη διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Οπως είπε ο υπουργός, η συνέχεια θα είναι με ένα ιδιωτικό Κέντρο Αποκατάστασης για τα περιστατικά κορονοϊού που θα χρήζουν στήριξης με φυσιοθεραπείες και αποκατάστασης.

