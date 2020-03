Σχετική επιβεβαίωση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής έγινε μέσω ανάρτησης στο Twitter.

Late last night #Frontex received a request from the Greek government to launch a rapid intervention at its external borders. We are looking into how to best support Greece in the shortest time possible #EuropeanBorderGuard pic.twitter.com/J2GKpTDACS

— Frontex (@Frontex) March 2, 2020