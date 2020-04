Η τηλεδιάσκεψη του Eurogroup συνεχιζόταν με τις δύο πλευρές ανίκανες να γεφυρώσουν το χάσμα που τις χωρίζει, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει απόφαση σχετικά με το δίχτυ ασφαλείας για εργαζομένους, επιχειρήσεις καθώς και για τις χώρες που πλήττονται σφόδρα από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού.

Μετά την άρνηση της Γερμανίας και της Ολλανδίας για το κορονο-ομόλογο, οι Ευρωπαίοι έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα. Στο ένα βρίσκονται οι πρωτεύουσες του Βορρά που στηρίζουν τις γερμανικές θέσεις ακυρώνοντας την πρόταση για το ευρωομόλογο και στο άλλο οι πρωτεύουσες του Νότου που ζουν μια ασύλληπτη τραγωδία με την πανδημία ζητώντας μια λύση που δεν θα είναι βαρίδι για τις οικονομίες τους. Ο Μάριο Σεντένο ανέφερε ότι «η συζήτηση για το κορονο- ομολογο είναι ανοιχτή» και ότι θέλει αυτή «να είναι ανάλογη των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε», αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα συνδεθεί με την επόμενη φάση, που θα αφορά την ανάκαμψη της οικονομίας μετά την κρίση.

Η Γαλλία έχει προτείνει ένα υβριδικό σχήμα. Τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου, χρηματοδοτούμενου από φόρους, το οποίο θα εκδίδει μεσοπρόθεσμα ομόλογα. Σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσίασε ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μπρινό Λε Μερ, το Ταμείο θα είναι διάρκειας πέντε έως δέκα ετών, θα είναι υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα εκδίδει ομόλογα με την εγγύηση των κρατών-μελών της ΕΕ και θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκό «φόρο αλληλεγγύης» ή έκτακτες εισφορές από τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο του κοινοτικού προϋπολογισμού.

Ερωτηθείς τη Δευτέρα για τις αποφάσεις που καλείται να λάβει το Eurogroup ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας τόνισε πως οι συζητήσεις εστιάζονται γύρω από το ταμειακό κομμάτι, ήτοι γύρω από το πως θα βρεθούν οι πόροι για να χρηματοδοτηθούν οι απαιτούμενες δαπάνες.

Το πρωί της Τετάρτης αναμένονται οι ανακοινώσεις από τη μαραθώνια τηλεδιάσκεψη του Eurogroup και παραμένει άγνωστο αν θα υπάρξει συμφωνία για τον περιορισμό των επιπτώσεων του Covid-19 στην οικονομία.

Work towards an ambitious EU economic policy response to #COVID19 is well on track but not there yet. Press conference moved to 10am (brussels time) #Eurogroup. Good night https://t.co/AwrZWsNdN9

— LuisRego (@ljrego) April 7, 2020