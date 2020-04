«Πλησιάσαμε σε συμφωνία, αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί» έγραψε ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο στο Twitter.

After 16h of discussions we came close to a deal but we are not there yet.

I suspended the #Eurogroup & continue tomorrow, thu.

My goal remains: A strong EU safety net against fallout of #covid19 (to shield workers, firms &countries)& commit/ to a sizeable recovery plan pic.twitter.com/wLRhcbR9O1

— Mário Centeno (@mariofcenteno) April 8, 2020