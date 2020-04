Με δύο ώρες καθυστέρηση, στις 20.00 (ώρα Ελλάδας), θα αρχίσει το Eurogroup, όπως έκανε γνωστό ο Λουίς Ρέγκο, εκπρόσωπος Τύπου του πρόεδρου του Συμβουλίου. «Όπως μόλις δήλωσε ο Μάριο Σεντένο, φτάνουμε πιο κοντά σε μία συμφωνία. Χρειαζόμαστε, όμως, μία ώρα ακόμη πριν μπορέσουμε να αρχίσουμε. Η συνεδρίαση του Eurogroup αναμένεται τώρα για τις 19.00, ώρα Βρυξελλών», έγραψε ο Ρέγκο στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter.

«Είμαστε πολύ κοντά σε μία συμφωνία», έγραψε ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter, λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Συμβουλίου για την ευρωπαϊκή απάντηση στον οικονομικό αντίκτυπο του κορονοϊού.

«Είμαστε πολύ κοντά σε μία συμφωνία. Πιστεύω - εξακολουθώ να πιστεύω - ότι αυτή τη φορά θα αρθούμε ΟΛΟΙ στο ύψος των περιστάσεων. Και θα δείξουμε το αναγκαίο πνεύμα συμβιβασμού, το οποίο είναι το θεμέλιο της Ένωσης μας», έγραψε ο πρόεδρος του Eurogroup.

We are very close to an agreement. I trust - I still trust - that this time we will ALL rise to the occasion. And show the necessary spirit of compromise, which is the bedrock of our Union #Eurogroup #COVIDー19 pic.twitter.com/C6TVYSbIET

— Mário Centeno (@mariofcenteno) April 9, 2020