«Δεν υπάρχουν ταξιδιώτες πρώτης θέσης στην κρίση του κορονοϊού, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, πριν από τη σημερινής συνεδρίασης που άλλαξε ώρα έναρξης δύο φορές.

«Καθώς ξεκινάμε ξανά τη συνεδρίαση του Eurogroup σήμερα το απόγευμα, πολλά είναι αυτά που διακυβεύονται. Καλώ όλους τους υπουργούς Οικονομικών να συμφωνήσουν σε ένα τολμηρό και φιλόδοξο σχέδιο για να προστατεύσουμε τις οικονομίες μας, αντιδρώντας σε αυτή την κοινή απειλή. Ένα δίχτυ ασφάλειας για την Ευρώπη για την προστασία των εργαζομένων μας, των επιχειρήσεων μας και της χρηματοδότησης των χωρών μας. Ένα σχέδιο που μας δίνει την ελπίδα ότι θα ξεπεράσουμε την κρίση καθώς μπαίνουμε σε ύφεση. Σε αυτό είμαστε μαζί. Όλοι με περιορισμούς στις μετακινήσεις, με τα θύματα να αυξάνονται κάθε ώρα και χωρίς να είναι ορατό το τέλος. Κάθε ώρα μας υπενθυμίζεται ότι αυτός ο ιός είναι τυφλός. Τυφλός στις σημαίες μας, στο φύλο, στο χρώμα ή την κοινωνική τάξη. Δεν υπάρχουν ταξιδιώτες πρώτης θέσης. Είτε θα βουλιάξουμε είτε θα κολυμπήσουμε μαζί. Αυτή είναι μία αληθινή κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αφορά όλο τον κόσμο.

Τα καλά νέα είναι ότι είμαστε πολύ κοντά σε μία συμφωνία. Πιστεύω - εξακολουθώ να πιστεύω - ότι αυτή τη φορά θα αρθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων. Και θα δείξουμε το αναγκαίο πνεύμα συμβιβασμού, το οποίο είναι το θεμέλιο της Ένωσης μας».

We are very close to an agreement. I trust - I still trust - that this time we will ALL rise to the occasion. And show the necessary spirit of compromise, which is the bedrock of our Union #Eurogroup #COVIDー19 pic.twitter.com/C6TVYSbIET

