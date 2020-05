ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση των ελληνικών προβλέψεων για την ύφεση το 2020, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στην ΕΡΤ, υποστήριξε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή «αντιμετωπίσαμε τη μία πλευρά του προβλήματος, για να ελαφρύνουμε όσο μπορούμε τις επιχειρήσεις που κλείσαμε και πλήττοντα, τους εργαζόμενους που πλήττονται και έχουν πρώτη κατοικία και τους φοιτητές».

Ο υπουργός προσέθεσε ότι «με τον τρόπο αυτό μεταφέραμε ένα κομμάτι του προβλήματος στους ιδιοκτήτες ακινήτων», ενώ δεσμεύτηκε ότι «υπάρχει πρόνοια της Πολιτείας γι' αυτούς στην επόμενη φορολογική χρήση». Προανήγγειλε μάλιστα ότι δρομολογείται το αμέσως προσεχές διάστημα παρέμβαση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν δεχθεί πίεση λόγω της μείωσης ενοικίων.

Για τη μείωση ΦΠΑ στην εστίαση τόνισε πως «μου έρχονται αρκετά αιτήματα από κλάδους για μειώσεις φόρων». Εξήγησε πως «εύχομαι αυτή η παρένθεση που άνοιξε με την κρίση να κλείσει γρήγορα ούτως ώστε να επανέλθουμε και να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε. Αλλά αυτή την περίοδο προτεραιότητά μας είναι η αύξηση των δαπανών». «Μπορούμε και να συζητήσουμε για μειώσεις φόρων. Αλλά αυτό που προέχει είναι να απλώσουμε ένα δίχτυ προστασίας» υποστήριξε.

Δήλωσε πως τη Δευτέρα θα έχει τηλεδιάσκεψη με τον αντίστοιχο φορέα «για να δω τι μπορώ να κάνω ρεαλιστικά το επόμενο διάστημα». Εξήγησε πως υπάρχουν αντίστοιχες σκέψεις και για άλλες κατηγορίες αλλά πρέπει πάντα να συνυπολογίσουν τα ταμειακά διαθέσιμα, το κόστος. Στους κλάδους που έχουν δεχθεί μεγάλο πλήγμα ενέταξε και αυτούς της ενέργειας, των ιχθυοκαλλιεργειών μαζί με τον κλάδο των ξενοδοχείων, των μεταφορών και του πρωτογενούς τομέα. Αναφορικά με τα δάνεια πρώτης κατοικίας, ο υπουργός προανήγγειλε πιο υψηλά ποσοστά κάλυψης δόσης ενήμερων δανείων και εξήγησε ότι το ποσοστό κάλυψης στην αρχή της περιόδου θα είναι υψηλό και σταδιακά θα αποκλιμακώνεται ανά τρίμηνο.

Όχι σε περικοπές μισθών - συντάξεων

Ο υπουργός Οικονομικών ερωτήθηκε για τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας καθώς και για το ενδεχόμενο να γίνουν μειώσεις μισθών και συντάξεων και τόνισε ότι «δεν είναι στο τραπέζι η μείωση συντάξεων και μισθών» και πως η κυβέρνηση καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να στηρίξει το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού.

Αναφορικά με άλλες κατηγορίες επαγγελματιών, όπως οι καλλιτέχνες που μένουν εκτός επιδόματος, ο υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι «την επόμενη εβδομάδα το υπουργείο Εργασίας θα δώσει ποσά σε μια νέα κατηγορία. Σε αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται ηθοποιοί, ταξιθέτες και οικοδόμοι. Είναι περίπου 160.000 πολίτες».

Τα μέτρα, όπως εξήγησε, θα επαναξιολογούνται διαρκώς. «Θα βοηθάμε οριζόντια την οικονομία ή κλάδους της οικονομίας εκεί που υπάρχουν ζητήματα. Δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε όλα τα αιτήματα. Μακάρι να μπορούσε να προαναγγείλλω νέα επιδόματα, αυξήσεις μισθών και αυξήσεις συντάξεων. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, παίρνουμε μέτρα εμπροσθοβαρώς» είπε και προσέθεσε:

«Μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει ούτε ένα ευρώ από την Ευρώπη, ενώ έχουν εγκριθεί όλα τα προγράμματα των υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας. Τα βγάζουμε πέρα μόνοι μας, απ' όσα λαμβάνουμε κάθε μήνα και θέλω να ευχαριστήσω τους φορολογούμενους που συνεισφέρουν στα έσοδα».

Καταλήγοντας, ο κ. Σταϊκούρας επισήμανε ότι η Ελλάδα «ποντάρει» πολλά στο πρόγραμμα SURE, για την επιδότηση της εργασίας, και στο Recovery Fund. «Εκτιμάμε ότι θα πάρουμε πόρους (σ.σ. από το SURE) μετά τον Ιούλιο. To Recovery Fund θέλουμε να είναι μεγάλο. Διεκδικούμε το βέλτιστο, όσο το δυνατόν μεγαλύτερο. Δεύτερον, διεκδικούμε να μην είναι δανεισμός, αλλά επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις προς τις χώρες, ώστε να μην αυξηθεί το χρέος».

ΠΗΓΗ: insider.gr