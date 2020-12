Το Ταμείο Ανάκαμψης θα ανέρχεται σε 750 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ ο κοινοτικός προϋπολογισμός ορίστηκε στο 1,1 τρισεκατομμύρια.

Τα ευχάριστα νέα, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν με το σχόλιο «η ΕΕ προχωρά μπροστά!», ενώ συνεχάρη και την Γερμανική προεδρία για τη συμβολή της στο ξεμπλοκάρισμα της διαδικασίας.

Europe moves forward!#EUCO agreement on the next EU budget & #NextGenerationEU.

€1.8 trillion to power our recovery and build a more resilient, green and digital EU.

Congrats to the German presidency of the Council @EU2020DE !

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 10, 2020