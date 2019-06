ADVERTORIALS

Αθήνα, Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 – Σάρωσε τα βραβεία η Relevance Digital Agency στα φετινά PEAK Performance Marketing Awards, αφού κατάφερε να αποσπάσει τριάντα σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων και αυτή του Performance Agency of The Year, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παρουσία της στον χώρο του Digital Marketing στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία κέρδισε 9 Gold, 11 Silver και 10 Bronze διακρίσεις για case studies που αφορούσαν τους πελάτες της όπως: AVIS, Agnotis, Coffee Island, NAK Shoes, Celestino, Accusonus, Viva Wallet, ParkAround, MLS, Yachts Sailing και Sticky.

Τα βραβεία σχετίζονταν με την υλοποίηση βέλτιστων και καινοτόμων πρακτικών με απτά αποτελέσματα στους παρακάτω τομείς: Performance Marketing, Google Ads, Social Media Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, Email Marketing, SEO, Programmatic, Attribution Models, Display Advertising, YouTube Advertising, Best Use of Data, Best Use of Technology, Multichannel Campaigns, Content Marketing και App Promotion Campaigns.

Η σπουδαιότητα των συγκεκριμένων διακρίσεων ενισχύεται από την καθολική συμμετοχή στον φετινό θεσμό τόσο των διαφημιστικών εταιρειών και των digital agencies όσο και των πελατών που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά. Τα PEAK Awards πραγματοποιούνται με τη υποστήριξη της Google και ως εκ τούτου θεωρούνται ως τα σημαντικότερα και πιο ανταγωνιστικά βραβεία στο Digital & Performance Marketing στην Ελλάδα.

Η Relevance Digital Agency κατάφερε να αναγνωριστεί ως το κορυφαίο Performance Marketing Agency στην Ελλάδα, όχι μόνο βάσει της χρήσης βέλτιστων και καινοτόμων πρακτικών της, αλλά κυρίως λόγω της επιτυχημένης λειτουργίας της ως Growth Consultant με βασικό στόχο την ανάπτυξη των πωλήσεων και κυρίως της κερδοφορίας των πελατών της.

Ο Θανάσης Σοφιανός, Founder και CEO της Relevance Digital Agency δήλωσε σχετικά με τις βραβεύσεις της εταιρείας: «Στη Relevance είμαστε μια φιλόδοξη ομάδα που κάνει μια τεράστια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια και είμαστε περήφανοι που καταφέραμε να διακριθούμε ως Performance Agency of the Year 2019. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πελάτες μας που μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Την εμπιστοσύνη τους δεν τη θεωρούμε δεδομένη και προσπαθούμε και θα προσπαθούμε να την κερδίζουμε κάθε μέρα.

Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε όλα τα Agencies και τις εταιρείες που συμμετείχαν στα φετινά βραβεία. Θεωρώ ότι ο υγιής ανταγωνισμός που υπάρχει στον κλάδο μας όπως και το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, μας κινητοποιούν και μας κάνουν όλους καλύτερους. Στο Performance Marketing οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και πιστεύω ότι στο τέλος “κερδίζει” όποιος φροντίζει να τις οδηγεί. Αυτός θα είναι ο στόχος της Relevance και για το επόμενο έτος».

Μια ακόμα πολύ σημαντική διάκριση, πέρα από αυτή του Performance Agency of The Year, ήταν και εκείνη του Performance Brand of The Year που κέρδισε o πελάτης της Relevance Digital Agency, Agnotis. Η σημαντικότητα της διάκρισης έγκειται στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση, παρόλο που είναι νέα, κατάφερε να συναγωνιστεί επιτυχώς τόσο σε καινοτομία όσο και σε αποτελέσματα τις μεγαλύτερες και πιο καταξιωμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.

«Είναι μεγάλη τιμή για εμάς να λαμβάνουμε τη συγκεκριμένη διάκριση ανάμεσα σε τόσο μεγάλες εταιρείες. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα της Relevance και τον καθένα ξεχωριστά για την εξαιρετική δουλειά τους που φέρνει αποτελέσματα», δήλωσε ο Jacko Carasso, Founder και CEO της εταιρείας Agnotis.