ADVERTORIALS

Το Activia® mix&go είναι μία νέα υγιεινή και γευστική πρόταση από τη Danone, ιδανική να καλύψει με τον καλύτερο τρόπο το snack που αναζητάς, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, όπου κι αν βρίσκεσαι. Συνδυάζει την απαλή βελούδινη γεύση του Activia®, με ένα τραγανό και εκλεκτό συνδυασμό δημητριακών και σπόρων. Με το Activia® mix&go έχεις έναν ακόμα πολύ καλό λόγο να μην ανησυχείς για την προετοιμασία των snack της ημέρας χωρίς να σκέφτεσαι τις περιττές θερμίδες. Μπορείς εύκολα και γρήγορα να απολαύσεις ένα υγιεινό και δροσιστικό snack on the go, ιδίως τώρα που ανεβαίνει η θερμοκρασία.

Με την άφιξη του καλοκαιριού, η αναζήτηση για ολοένα και περισσότερο γευστικά και ταυτόχρονα ελαφριά snacks είναι μεγαλύτερη. Ο οργανισμός μας χρειάζεται μία χορταστική και παράλληλα γευστική πρόταση, που θα είναι ικανή να δημιουργήσει την αίσθηση του κορεσμού απαλλάσσοντάς μας από τα άσκοπα τσιμπολογήματα μέσα στην ημέρα.

Με το νέο Activia® mix&go δεν υπάρχουν περιορισμοί. Πρόσθεσε, ανακάτεψε και απόλαυσε! Χάρη στην πρωτοποριακή του συσκευασία με το κουταλάκι να βρίσκεται ενσωματωμένο στο καπάκι, σίγουρα θα συντροφεύσει όλες τις snacking στιγμές της ημέρας και θα εντάξει με απλό τρόπο τη συνήθεια του healthy snacking στην απαιτητική καθημερινότητά σου.

Οι δύο νέες απίθανες γεύσεις, Activia® mix&go Μούσλι, με Σπόρους Κολοκύθας & Cranberry και Activia® mix&go Μούσλι, Chia, Quinoa και Αμύγδαλα, περιλαμβάνουν 4 δισεκατομμύρια προβιοτικά στοιχεία Bifidus ActiRegularis® και ασβέστιο, συμβάλλοντας στη σωστή λειτουργεία του πεπτικού συστήματος. Βρες τη δική σου γεύση και απόλαυσέ την όπου και αν είσαι. Στο σπίτι, στο γραφείο, στη βόλτα, μετά από την εξάσκηση, ακόμα και στην παραλία.

Απόλαυσε το Activia® mix&go Mούσλι, με Σπόρους Κολοκύθας και Cranberry, διώξε μακριά την αίσθηση της πείνας και κάνε Περισσότερα, Πολλά Περισσότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας σου. Αν πάλι θέλεις να απολαύσεις όλες εκείνες τις θρεπτικές ιδιότητες των σπόρων chia και quinoa, που σύμφωνα με τους διατροφολόγους, σε βοηθούν τη στιγμή που τα χρειάζεσαι περισσότερο, τότε το νέο Activia® mix&go Μούσλι, με Chia, Quinoa και Αμύγδαλα είναι η ιδανική επιλογή για εσένα. Φτάσε ακόμα πιο ψηλά, ακόμα πιο μακριά και κάνε Περισσότερα, Πολλά Περισσότερα, όπου και αν βρίσκεσαι οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας σου, γιατί το αξίζεις. Είναι αυτές οι μικρές προσωπικές απολαύσεις που δεν πρέπει να λείπουν από τον καθένα μας.

Η καθημερινότητά σου περιλαμβάνει υποχρεώσεις, τρέξιμο, δουλειά, ψώνια, γυμναστήριο. Απόλαυσε ένα snack που θα σε γεμίσει ενέργεια, θα σε χορτάσει και το σημαντικότερο θα σου δώσει λύση όταν αναζητάς μια υγιεινή επιλογή, ό,τι και αν κάνεις, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας!

Ανακάλυψε μια νέα υγιεινή πρόταση που θα σε ξετρελάνει και απόλαυσε Περισσότερα, Πολλά Περισσότερα στην καθημερινότητά σου, με το νέο Activia® mix&go.